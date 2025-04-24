Не Аврора: Григорий Лепс появился на красной дорожке в обнимку с молодой девушкой

Григорий Лепс вышел на красную дорожку в обнимку с крестной дочерью. Об этом стало известно «Страстям».

Певец Григорий Лепс посетил концерт МУЗ-ТВ «Золотые Хиты», который проходит сегодня в Москве. Музыкант появился на красной дорожке не один, а в компании незнакомки, личность которой, впрочем, сразу же рассекретил.

«Это моя новая. Пришлось поменять старушку, эта помоложе будет. Шучу, это моя крестная дочка Лиза», - рассказал артист.

Девушкой, которую Лепс приобнимал за талию, оказалась его 15-летняя крестная дочь, певица Елизавета Бокарева, выступающая под псевдонимом ELSEA.

Девушка выбрала для светского выхода темно-коричневое платье, а музыкант надел атласную черную рубашку с яркими изображениями.