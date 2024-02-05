«Называли себя психологической помощью для мужчин»: экс-сотрудница секса по телефону о клиентах и зарплате

Экс-сотрудница секса по телефону рассказала о том, как был устроен этот бизнес в 2010 году. На тот момент она была студенткой, которой требовались деньги, и поэтому три месяца она провела в нестандартном «колл-центре», развлекая мужчин на расстоянии. «Внутреннюю кухню» девушка раскрыла в беседе с порталом «Страсти».

Как оказалось, россиянка согласилась на эту специфическую работу, чтобы оплатить визу и билеты в другую страну. Подруга предложила ей попробовать свои силы в сексе по телефону, и она согласилась. От родителей она это скрывать не стала. Члены семьи даже с юмором восприняли то, чем она собралась заниматься.

Девушка рассказала, что никаких особых умений от нее при приеме на работу не потребовали. Нужно было только ответить на звонок при начальнице. А уже после этого ее полноценно посадили на «линию».

«Помню, что там работала женщина возраста около 40 — как в анекдоте, во время звонков она вязала на спицах, – рассказала экс-сотрудница сферы. — Помню, что в первый рабочий день было ужасно неловко отвечать на звонки, но именно тогда не было ничего примечательного, чтобы я что-то могла запомнить. У каждой из нас были «творческие псевдонимы». Себя я часто называла Анжелой», - поделилась собеседница издания.

Работа в общем и целом, как призналась девушка, была не трудная. Часто сотрудницы даже сами устраивали себе перерывы. Они много смеялись над звонящими мужчинами и, к слову, разговоры не всегда затрагивали тему секса.

«90 % времени мы были одни и буквально во время каждого звонка старались увести разговор в сторону от секса, поговорить просто о жизни. И большую часть мужчин это устраивало, наверное, им очень хотелось выговориться, излить душу. Поэтому мы сами себя называли психологической помощью для мужчин. Мы привыкали к такому формату, и когда какой-то мужчина все же настаивал на разговоре о пикантном, мы удивлялись — надо же, срамота какая, чего захотел», - рассказала «Анжела».

Оплачивалась эта работа не очень хорошо, но студентке хватало - около 1200 рублей за смену. А вот для клиента минута разговора стоила недешево.

«Точно помню, что рекламу тогда давали по ТВ. Наши постоянные и любимые клиенты — обитатели зон. Зэки звонили нам каждый день и болтали с нами буквально часами. Причем они звонили просто поболтать о жизни, пофилософствовать, рассказывали о себе. У них можно было поспрашивать о тюремной жизни, было интересно, – поделилась девушка. — Педофилов заносили в черный список. Их номера телефонов я выписывала к себе в блокнотик и отдавала своему знакомому, который работал в полиции. С остальными общались по настроению. Дедушки часто звонили. Нам очень сложно было сдержаться от смеха. Мы вообще на работе много смеялись, нам все это было в прикол».

«Анжела» призналась – работали они плохо, часто грубили мужчинам. Из-за этого некоторые даже пытались разузнать их данные, чтобы «проучить». Но долго там девушка не продержалась. Спустя три месяца она уволилась. А компания вскоре перестала функционировать.

Материал о сексе по телефону в наши дни читайте на сайте «Страсти».