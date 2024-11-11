Назвавшая Подольскую деревянной, а Дайнеко колхозницей Арифулина рассказала об их общении после скандала

Продюсер Лина Арифулина рассказала, смогла ли наладить отношения с экс-участницами «Фабрики звезд» после того, как негативно высказалась о них. По ее словам, с некоторыми она продолжает общение, а вот с певицей Натальей Подольской они пошли разными дорогами. Об этом она сообщила в интервью порталу «Страсти».

Напомним, что пару лет назад Лина откровенно высказалась о «фабрикантах», и это сильно их задело. Так, например, после слов продюсера о том, что Виктория Дайнеко была слишком простой и «колхоз» из нее не вытащишь, артистка заявила, что считает Арифулину «озлобленной женщиной». Однако после конфликта они помирились.

«Эмоциональные ответы в прессе бывают, но надо понимать, что СМИ интересно „слегка подогреть“ ситуацию, сделать „поострее“. Виктория связывалась со мной после, мы встречались с ней и командой „Фабрики“, прекрасно пообщались. Провели время, вспомнили, „как это было“ на нашей „Фабрике“», — призналась Арифулина.

А вот с Натальей Подольской отношения наладить не вышло. После того, как продюсер назвала ее «деревянной», артистка делилась — Лина перестала для нее существовать.

«Что касается Натальи Подольской, условно — родитель в какой-то период жизни сепарируется от ребенка. И это нормально. Нас ничего не связывает», — поделилась продюсер.

Интервью с Линой Арифулиной о «Новой Фабрике звезд», райдерах знаменитостей и начинающих артистах читайте на сайте «Страсти».