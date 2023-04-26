Названы болезни детей и взрослых, для избавления от которых россияне прибегают к гипнозу

Существует перечень заболеваний, для избавления от которых взрослые и дети в России иногда обращаются к гипнологу. О них порталу «Страсти» рассказал гипнотерапевт, автор книги «Техники гипноза: обратная сторона сознания» Геннадий Иванов.

Его пациентами являются мужчины и женщины, а также дети не младше 9 лет.

На вопрос, с какими запросами приходят, Иванов сказал: «Чаще всего кожные заболевания, фобии, панические атаки, депрессии, заикания. Обращаются тренеры по вопросам организации тренировочного процесса или мотивации к победе».

Специалист подчеркнул, что «гипноз не лекарство»: он ни от чего не избавляет. Иванов описал гипноз как «инструмент, с помощью которого можно увеличить эффективность психотерапии».

Гипнолог рассказал, что однажды к нему обратился мужчина, который разошелся с женщиной и испытывал переживания, обиды.

«Человек обратился, потому что расстался с женщиной и ничего не может с собой сделать. Под гипнозом выявили 7 лет заблокированных воспоминаний. Они потому и были заблокированы подсознанием, что там происходили невероятные вещи, о которых он и подумать не мог. Нашли концы расстройства, разрядили патогенные переживания, и жизнь мужчины вернулась в прежнее русло. Говорит, пропала обидчивость, улучшилась сексуальная сфера», - поделился примером Иванов.

Подробнее о преимуществах гипноза и его применении в России читайте в нашем материале.