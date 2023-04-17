Названы БДСМ-аксессуары, которые подойдут для новичков и семейных пар

Названы аксессуары и приспособления, которые подойдут как для первого опыта в этом виде сексуальных отношений, так и опытным семейным парам. Их порталу «Страсти» перечислил бывший сотрудник БДСМ-клуба.

«Я бы посоветовал, если есть возможность купить стек и поручи, мягкие внутри, взять шарф или купить маску на глаза. Все эти вещи довольно безопасны, если стеком не бить слишком сильно. Это, скорее, символ власти, нежели ударный инструмент в данном случае. Завязать партнеру глаза, связать руки и заставить попугаться от внезапных прикосновений ваших рук и стека», - сказал собеседник, добавив, что это действие можно разбавить «грязными» фразами.

Для семейных пар рекомендуется то же, что и для новичков в БДСМ.

«Возможно, стоит попробовать что-то более долговременное, например, что-то из дисциплинарных практик - прикажите своему партнеру ходить только в том белье, что нравится вам», - сообщил специалист.

О том, кто посещает БДСМ-клубы и что объединяет этих клиентов, вы найдете в нашем материале.