Взрослые игры: БДСМ как искусство калечить друг друга с любовью
«Страсти» выяснили, какие люди предпочитают БДСМ-клубы и что им хочется чаще всего.
Фото: Loon.site
Еще 50 лет назад БДСМ считали «извращением»: сегодня это целая субкультура, которая объединяет любителей экшена. Этим людям неинтересны «ванильные» отношения с противоположным полом, они не боятся своих фантазий и воплощают в жизнь то, о чем не всегда могут рассказать друзьям или близким.
Для кого-то станет удивлением, но люди, практикующие БДСМ, психически благополучнее других. Жестокая, на первый взгляд, любовь снижает уровень стресса и дает человеку побыть тем, кем хочется.
В России существует множество клубов, которые приглашают стать частью БДСМ-культуры. Там учат ваксплею, подвесам, флагелляции и другим практикам, не запрещенным Уголовным кодексом. Расценки на это, надо сказать, не такие уж низкие –студенту БДСМ может быть не по карману. Впрочем, клубы рассчитаны на другую аудиторию.
В некоторых заведениях проводят обучение и семинары по порке, бондажу, паддлу и даже отдельные мероприятия, где женщины наслаждаются поклонением мужчин. Там не стесняются, а смело смотрят, общаются и участвуют.
Сотрудник одного из таких клубов согласился поговорить на тему БДСМ с порталом «Страсти» на условиях анонимности. Мы выяснили у него, кто чаще всего посещает подобные заведения, какие несложные техники есть для семейных пар и что лучше использовать для первого опыта.
Как пришла идея пойти работать в клуб БДСМ: было ли это случайностью?
Это была случайность. Меня всегда интересовали девиации в сексе, и я их не стеснялся. Да и вообще все необычное и в других сферах жизни я тоже люблю. В институте встречался с девушкой, нас обоих привлекла тема бондажа, пошли на мастер-класс и разговорился с преподавателем. Походил несколько раз к нему, и у меня стало неплохо получаться. Он предложил заменить его на одном из действий. Получилось неплохо, и мне предложили поработать, если будут заказы. Не нашел аргументов для того, чтобы отказаться.
Опишите клиентов своих клубов: назовите возраст и качества, которые объединяют посетителей подобных заведений. Чаще ходят парами или поодиночке? Почему, на ваш взгляд, люди решают заняться БДСМ?
Профессию клиентов я не узнавал и не хотел ее знать, это нарушение нашей с ними анонимности. Думаю, основное, что их объединяет - желание отпустить контроль совсем, на какое-то время.
Средний возраст - от 30 до 40. Мало кто в молодом возрасте готов был бы тратить на это деньги. Думаю, проще и приятней было бы попробовать со своим партнером, которому доверяешь.
Приходят чаще всего поодиночке. Однако встречаются и пары, но чаще всего они находятся в разных ролях (один верх, другой низ).
Занимаются этим, потому что нравится. А вот почему это нравится - куда более сложный вопрос. Как я говорил выше - нижние приходят отдать контроль или избавиться от негативных эмоций. Про это есть много статей, не уверен, что я расскажу лучше, чем квалифицированный психолог/сексолог.
Для читателей, которые не знают: что значит БДСМ?
БДСМ - это сокращенное название от аббревиатуры БДДСМ. Она же включает в себя несколько составляющих: БД - бондаж и дисциплина (наказание, унижение); ДС - доминирование и подчинение; СМ - садизм и мазохизм. Если коротко, то БДСМ - это движение, где люди, которые не стесняются своих желаний, просто получают то, за чем приходят. Слишком много разных фетишей, чтобы их уместить в текущем интервью.
Посоветуйте что-то из БДСМ для первого опыта?
Я бы посоветовал, если есть возможность купить стек и поручи, мягкие внутри, взять шарф или купить маску на глаза. Все эти вещи довольно безопасны, если стеком не бить слишком сильно. Это, скорее, символ власти, нежели ударный инструмент в данном случае. Завязать партнеру глаза, связать руки и заставить попугаться от внезапных прикосновений ваших рук и стека. Это действие можно разбавить «грязными» фразами.
Какие несложные техники БДСМ вы бы посоветовали семьям и парам?
То же, что и для первого раза, хотя, возможно, стоит попробовать что-то более долговременное, например, что-то из дисциплинарных практик - прикажите своему партнеру ходить только в том белье, что нравится вам.
В чем плюсы БДСМ: снижение стресса, улучшение настроения? Что чувствует человек и какие эмоции испытывает после данной сексуальной практики?
Это и правда снижение стресса, а еще возможность побыть тем, кем захочется: ребенком, животным и т.д., при этом забыв на время про остальную жизнь. Про настроение - я видел разные реакции: кто-то от счастья плачет, а кто-то уходит в себя или вообще тема на время начинает вызывать отторжение, но если это интересно, то человек все равно вернется к практикам.
Что делать, если в БДСМ стало нетерпимо и слишком больно?
Надо дать своему партнеру по экшену знать об этом: есть уже известное всем стоп-слово, но можно и любыми другими способами, доступными в текущий момент. Согласно БДР (три основных правила в БДСМ: безопасность, добровольность, разумность – прим.), верх должен всегда контролировать процесс и как можно лучше чувствовать своего нижнего. Как следствие, он должен быстро заметить, что второму некомфортно. Также не стоит забывать про состояние сабспейса: человек может не осознавать, что уже перешагнул свои рамки. Надо стараться достичь такого уровня взаимопонимания и эмпатии, чтобы постоянно ходить где-то по этой грани, но никогда ее не переходить. Кроме того, стоит заранее до экшена постараться обсудить как можно большее количество моментов, что приемлемо, что нет, что в табу, чего бы хотелось и т.д. Простое внимание к своему партнеру может значительно сократить количество таких ситуаций. Но не забывайте также веселиться, это все же крайне приятно ощущать контроль.
В БДСМ есть предел, грань, ведь порки могут нанести серьезные раны? Существуют способы и средства быстро избавиться от следов?
Конечно, есть. У каждого эта грань будет своей. То, что находится за гранью, называется табу. В рамках БДР табу нарушать нельзя (если не оговорено заранее, так как границы могут быть у кого-то достаточно расплывчаты). Да, пороть тоже надо уметь и стоит научиться перед тем, как применять реальную силу при данной практике. Быстро избавиться – думаю, особо не подскажу, но вот способ, как их минимизировать, изначально есть. Важен хороший разогрев кожи: сначала начните с легких шлепков, с растирания, потом постепенно усиливайте удар. Так будет оставаться куда меньше следов. Однако могу сказать, что многим, наоборот, нравятся следы, им нравится ощущать это послевкусие от сессии.
Посетитель БДСМ-клуба обязательно должен становиться участником действия или может только посмотреть? Какие требования предъявляются к гостям (правила посещения, дресс-код)?
Если это вечеринка, мастер-класс и вообще что-то массовое, то по БДР никто вас принуждать не станет, но смотрите описание события - может быть, организаторы не будут рады тем, кто не участвует.
Насколько это дорогое удовольствие – какова обычная стоимость входного билета?
Думаю, я уже отстал от текущих цен, но самый низ рынка - это 5 тыс. рублей в час, реальные цены - от 7-10 тыс. за индивидуальную сессию. Клубы только предоставляют площадку сейчас, поэтому ценник за вечеринки может сильно разниться.
Перечислите любимые у посетителей БДСМ-клубов практики и услуги: что людям хочется чаще всего?
Надо понимать, что практики могут примяться совместно, и есть несколько разных направлений: БД, ДС и СМ. В зависимости от направления популярность тех или иных практик может меняться. Думаю, самое популярное - это психологическая доминация. Все хотят ощутить сабспейс, а самый лучший способ этого добиться - совместить психологические приемы с физическими.
БДСМ обязательно предполагает секс?
Смотря что считать сексом. Коитус необязателен, а в некоторых практиках даже под запретом, однако секс - это нечто большее, поэтому я бы сказал, что БДСМ - это часть ваших сексуальных игр.
БДСМ – это опасно? Что страшного может произойти?
В зависимости от практик и того, насколько вы соблюдаете технику безопасности. Если не брать в расчёт совсем жесткие вещи, связанные с добровольными увечьями, а все же говорить, например, о шибари, то тут есть опасность пережать нервы и кровоток. Если мастер вовремя не заметит или модель не сообщит (находясь, например, в сабспейсе), то последствия могут быть очень серьезными, вплоть до потери той части тела, к которой перестает поступать кровь/сигнал по нервам. Нужно хорошо знать физиологию. Также опасна медицинская тематика, тут надо, действительно, обладать медицинским образованием. И совсем вещи для любителей вроде копро: можно заработать инфекцию. Стоит помнить о защите от ЗППП, все же это вещи, так или иначе часто связанные в гениталиями.
Если взять в расчёт среднестатистическую сессию, то шансов получить что-то больше следов от ударных девайсов все же немного.
Если вы решили просто поразвлекаться с партнером, которому доверяете, соблюдаете принцип БДР и не планируете делать что-то сложное, то все будет хорошо. Если решили, что вы созрели для чего-то более сложного, походите хотя бы на мастер-классы, где вас научат правильному исполнению.
Расскажите самую интересную и, может быть, жуткую или забавную историю за всю вашу деятельность?
Жутких историй у меня, к счастью, не было. Из забавных историй могу выделить парочку. Приходил клиент, который любил быть лошадью. Как-то на сессии обговорили, что нужно будет «покормить лошадку». В итоге во время процесса я про себя подумал - а ведь это единственный раз в жизни, когда я покормил лошадь. В другой раз на клиенте был пояс верности, ключ от которого бессовестно потеряли. Клиент торопился уезжать, а освободиться не мог. Приходилось неловко оправдываться. Благо, администрация клуба нашла способ вызволить человека.
Почему завершили карьеру в этой сфере?
Перестало хватать время на тему. И появились серьезные отношения, с которыми данная работа сложно совместима.
Наш сайт называется «Страсти». Что для вас страсти?
Я бы перефразировал вопрос в такой: что для меня страсть?
Когда я слышу слово «страсть», я представляю себе человека, увлеченного чем-то настолько, что все остальное для него перестает иметь значение. Он погружен в свое дело настолько, что это превращается в искусство. Не важно, происходит это в спальне или за окнами офиса. Страстный человек страстен во всем.