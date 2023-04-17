Взрослые игры: БДСМ как искусство калечить друг друга с любовью

Еще 50 лет назад БДСМ считали «извращением»: сегодня это целая субкультура, которая объединяет любителей экшена. Этим людям неинтересны «ванильные» отношения с противоположным полом, они не боятся своих фантазий и воплощают в жизнь то, о чем не всегда могут рассказать друзьям или близким.

Для кого-то станет удивлением, но люди, практикующие БДСМ, психически благополучнее других. Жестокая, на первый взгляд, любовь снижает уровень стресса и дает человеку побыть тем, кем хочется.

В России существует множество клубов, которые приглашают стать частью БДСМ-культуры. Там учат ваксплею, подвесам, флагелляции и другим практикам, не запрещенным Уголовным кодексом. Расценки на это, надо сказать, не такие уж низкие –студенту БДСМ может быть не по карману. Впрочем, клубы рассчитаны на другую аудиторию.

В некоторых заведениях проводят обучение и семинары по порке, бондажу, паддлу и даже отдельные мероприятия, где женщины наслаждаются поклонением мужчин. Там не стесняются, а смело смотрят, общаются и участвуют.

Сотрудник одного из таких клубов согласился поговорить на тему БДСМ с порталом «Страсти» на условиях анонимности. Мы выяснили у него, кто чаще всего посещает подобные заведения, какие несложные техники есть для семейных пар и что лучше использовать для первого опыта.

Как пришла идея пойти работать в клуб БДСМ: было ли это случайностью?

Это была случайность. Меня всегда интересовали девиации в сексе, и я их не стеснялся. Да и вообще все необычное и в других сферах жизни я тоже люблю. В институте встречался с девушкой, нас обоих привлекла тема бондажа, пошли на мастер-класс и разговорился с преподавателем. Походил несколько раз к нему, и у меня стало неплохо получаться. Он предложил заменить его на одном из действий. Получилось неплохо, и мне предложили поработать, если будут заказы. Не нашел аргументов для того, чтобы отказаться.

Опишите клиентов своих клубов: назовите возраст и качества, которые объединяют посетителей подобных заведений. Чаще ходят парами или поодиночке? Почему, на ваш взгляд, люди решают заняться БДСМ?

Профессию клиентов я не узнавал и не хотел ее знать, это нарушение нашей с ними анонимности. Думаю, основное, что их объединяет - желание отпустить контроль совсем, на какое-то время.

Средний возраст - от 30 до 40. Мало кто в молодом возрасте готов был бы тратить на это деньги. Думаю, проще и приятней было бы попробовать со своим партнером, которому доверяешь.

Приходят чаще всего поодиночке. Однако встречаются и пары, но чаще всего они находятся в разных ролях (один верх, другой низ).

Занимаются этим, потому что нравится. А вот почему это нравится - куда более сложный вопрос. Как я говорил выше - нижние приходят отдать контроль или избавиться от негативных эмоций. Про это есть много статей, не уверен, что я расскажу лучше, чем квалифицированный психолог/сексолог.

Для читателей, которые не знают: что значит БДСМ?

БДСМ - это сокращенное название от аббревиатуры БДДСМ. Она же включает в себя несколько составляющих: БД - бондаж и дисциплина (наказание, унижение); ДС - доминирование и подчинение; СМ - садизм и мазохизм. Если коротко, то БДСМ - это движение, где люди, которые не стесняются своих желаний, просто получают то, за чем приходят. Слишком много разных фетишей, чтобы их уместить в текущем интервью.

Посоветуйте что-то из БДСМ для первого опыта?

Я бы посоветовал, если есть возможность купить стек и поручи, мягкие внутри, взять шарф или купить маску на глаза. Все эти вещи довольно безопасны, если стеком не бить слишком сильно. Это, скорее, символ власти, нежели ударный инструмент в данном случае. Завязать партнеру глаза, связать руки и заставить попугаться от внезапных прикосновений ваших рук и стека. Это действие можно разбавить «грязными» фразами.

Какие несложные техники БДСМ вы бы посоветовали семьям и парам?

То же, что и для первого раза, хотя, возможно, стоит попробовать что-то более долговременное, например, что-то из дисциплинарных практик - прикажите своему партнеру ходить только в том белье, что нравится вам.

В чем плюсы БДСМ: снижение стресса, улучшение настроения? Что чувствует человек и какие эмоции испытывает после данной сексуальной практики?

Это и правда снижение стресса, а еще возможность побыть тем, кем захочется: ребенком, животным и т.д., при этом забыв на время про остальную жизнь. Про настроение - я видел разные реакции: кто-то от счастья плачет, а кто-то уходит в себя или вообще тема на время начинает вызывать отторжение, но если это интересно, то человек все равно вернется к практикам.

Что делать, если в БДСМ стало нетерпимо и слишком больно?

Надо дать своему партнеру по экшену знать об этом: есть уже известное всем стоп-слово, но можно и любыми другими способами, доступными в текущий момент. Согласно БДР (три основных правила в БДСМ: безопасность, добровольность, разумность – прим.), верх должен всегда контролировать процесс и как можно лучше чувствовать своего нижнего. Как следствие, он должен быстро заметить, что второму некомфортно. Также не стоит забывать про состояние сабспейса: человек может не осознавать, что уже перешагнул свои рамки. Надо стараться достичь такого уровня взаимопонимания и эмпатии, чтобы постоянно ходить где-то по этой грани, но никогда ее не переходить. Кроме того, стоит заранее до экшена постараться обсудить как можно большее количество моментов, что приемлемо, что нет, что в табу, чего бы хотелось и т.д. Простое внимание к своему партнеру может значительно сократить количество таких ситуаций. Но не забывайте также веселиться, это все же крайне приятно ощущать контроль.

В БДСМ есть предел, грань, ведь порки могут нанести серьезные раны? Существуют способы и средства быстро избавиться от следов?

Конечно, есть. У каждого эта грань будет своей. То, что находится за гранью, называется табу. В рамках БДР табу нарушать нельзя (если не оговорено заранее, так как границы могут быть у кого-то достаточно расплывчаты). Да, пороть тоже надо уметь и стоит научиться перед тем, как применять реальную силу при данной практике. Быстро избавиться – думаю, особо не подскажу, но вот способ, как их минимизировать, изначально есть. Важен хороший разогрев кожи: сначала начните с легких шлепков, с растирания, потом постепенно усиливайте удар. Так будет оставаться куда меньше следов. Однако могу сказать, что многим, наоборот, нравятся следы, им нравится ощущать это послевкусие от сессии.

Посетитель БДСМ-клуба обязательно должен становиться участником действия или может только посмотреть? Какие требования предъявляются к гостям (правила посещения, дресс-код)?

Если это вечеринка, мастер-класс и вообще что-то массовое, то по БДР никто вас принуждать не станет, но смотрите описание события - может быть, организаторы не будут рады тем, кто не участвует.

Насколько это дорогое удовольствие – какова обычная стоимость входного билета?

Думаю, я уже отстал от текущих цен, но самый низ рынка - это 5 тыс. рублей в час, реальные цены - от 7-10 тыс. за индивидуальную сессию. Клубы только предоставляют площадку сейчас, поэтому ценник за вечеринки может сильно разниться.

Перечислите любимые у посетителей БДСМ-клубов практики и услуги: что людям хочется чаще всего?

Надо понимать, что практики могут примяться совместно, и есть несколько разных направлений: БД, ДС и СМ. В зависимости от направления популярность тех или иных практик может меняться. Думаю, самое популярное - это психологическая доминация. Все хотят ощутить сабспейс, а самый лучший способ этого добиться - совместить психологические приемы с физическими.

БДСМ обязательно предполагает секс?