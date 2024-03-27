Названо имя молодого артиста, который мог записать с Аллой Пугачевой новую песню

Продюсер Павел Рудченко прокомментировал выход нового трека певицы Аллы Пугачевой, записанного с мужчиной, имя которого пока не раскрывается. По мнению эксперта, Примадонна вполне могла привлечь к сотрудничеству рэпера Моргенштерна*(Признан иноагентом на территории РФ), чтобы на нее обратили внимание. Об этом он рассказал в беседе с порталом «Страсти».

Живущая за границей Алла Борисовна не перестает удивлять публику. Сначала она выпустила новый альбом «P.S», затем появилась информация, что она собирается вернуться на сцену в свой юбилей, а теперь стало известно, что к 75-летию артистка записала трек о разлуке. Причем не одна, а с каким-то таинственным мужчиной. Услышать его поклонники смогут в апреле.

Так как пока нет данных о том, кто захотел спеть с дуэтом с Пугачевой, сайт «Страсти» обратился к продюсеру Рудченко. Он предположил, что желающая внимания певица могла обратиться к молодому и популярному рэперу Моргенштерну*, который сейчас тоже живет за границей. Но даже если это действительно так, Павел не верит в успех этой композиции.

«Сложно гадать, как говорится, на кофейной гуще, с кем она спела. Если из молодых, которые имеют статус иноагента, то тот же Моргенштерн*, например. Может быть такая коллаборация с молодым исполнителем, дабы привлечь к своей персоне дополнительное внимание. Но я не думаю, что эта композиция вызовет особый ажиотаж, потому что, в принципе людям уже не интересно наблюдать, что происходит вокруг этих персон. Это определенного рода артисты, которые показали свое отношение как к нашей стране, так и к нашему народу. Они именно пытаются заработать на людях», - заявил продюсер.

По мнению Рудченко, на данный момент Алла Пугачева делает все, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Но это делать уже поздно, людям она не нужна.

«Я не думаю, что вообще эта песня заслуживает какого-то внимания. Очередная непонятная история, на которую очень надеется, скорее всего, Алла Борисовна. В последнее время ей очень хочется, как раньше, сиять в инфополе, потому что она сейчас, мне кажется, недополучает внимания. И из-за этого она чувствует себя неполноценной», - заключил Павел Рудченко.

Ранее Виталий Бородин заявил, что началась процедура признания Аллы Пугачевой иноагентом.

*(Признан иноагентом на территории РФ)