Назван возможный мотив жестокого убийства женщины и двухлетней девочки на Кубани

Сестра женщины, которую задушил, а затем сжег сожитель, раскрыла возможный мотив. По ее словам, ссора между возлюбленными могла вспыхнуть на почве ревности. Об этом Виктория рассказала эксклюзивно порталу «Страсти».

Преступление в Краснодарском крае было совершено в 20-х числах января. В сгоревшей квартире нашли труп 27-летней женщины, а вскоре после этого в соседней республике обнаружили труп ее двухлетней дочери. Подозрения легли на бывшего сожителя россиянки, бросившего ее еще во время беременности. Мужчину арестовали, но он так и не сознался, почему решил жестоко расправиться с близкими.

Как оказалось, незадолго до убийства обвиняемый вновь вступил в романтические отношения с жертвой. До этого он лишь немного участвовал в жизни дочери, но полтора месяца назад принял решение попробовать построить семью с матерью ребенка. Об этом не знали даже родные, так как они были против этого романа.

«На тот момент мы уже узнали, что они были снова в отношениях. То есть они возобновили их буквально в последние полтора месяца. Но мы не знали об этом, потому что мы с мамой были против. Общаться насчет ребенка — это одно, а возобновлять роман — это совершенно другое. Поэтому этим она с нами не поделилась, но рассказала двум подружкам, с которыми постоянно общалась. И они мне это сообщили уже после смерти, когда я не понимала, что могло стать причиной их конфликта», - рассказала сестра убитой.

Виктория считает, что в роковой день возлюбленные могли поссориться из-за ревности. Мужчина, по ее словам, никогда не отличался верностью.

«Думаю, что, скорее всего, Надя нашла какую-то очередную его бабу. Все время она находила постоянные переписки с какими-то женщинами, девушками. Я не знаю, как описать. Они из-за этого ругались», - рассказала Виктория.

Полное интервью с сестрой погибшей в Краснодаре женщины читайте на сайте «Страсти».