«Научитесь петь как Феликс»: почему Филипп Киркоров провалил экзамены в ГИТИС

Певец Филипп Киркоров не смог поступить в ГИТИС, когда ему было 16 лет. Заслуженный артист России Феликс Царикати присутствовал на вступительных испытаниях будущего короля поп-эстрады и рассказал сайту «Страсти», почему бывший супруг Примадонны провалил экзамены.

В 1983 году Царикати поступил в ГИТИС на факультет «Актеры музыкального театра». Спустя год молодому артисту нужно было исполнить арию Фигаро Моцарта. В этот самый момент пришел поступать в вуз Филипп Киркоров. 16-летний юноша сказал, что исполнит то же самое произведение.

Пение не впечатлило преподавателя приемной комиссии, и она попросила Царикати показать пример качественного исполнения арии. После того педагог сказала Киркорову, чтобы он пришел поступать только, когда научится петь так же, как Царикати.

«Тогда будущему королю поп-эстрады было 16 лет, как можно петь такое произведение в этом возрасте?! А я, 19-летний парень, уже будучи студентом института, понятно, что исполнил ее лучше. Педагог сказала Филиппу: «Вот научишься петь, как Феликс, тогда и приходи», — пояснил Царикати.

Позже певец подружился с исполнителем хита «Цвет настроения синий». Уже в армии Царикати увидел, как Киркоров выступает в программе «Шире круг».

«В программе «Шире круг» я увидел Киркорова и как заору на всю роту: «Ребята, смотрите, это мой друг! Мой друг Филипп!». Очень я был тогда горд. И первые свои минусовые фонограммы, записанные в Болгарии, Киркоров подарил именно мне», — добавил собеседник.

Полное интервью Феликса Царикати, в котором артист рассказал о пути к славе, дружбе со звездами и участии в шоу «Суперстар!», читайте по ссылке.