Натуральные цвета и естественный вид: какие зубы делают в последнее время звезды

В последнее время звезды, работая со стоматологами, стали отдавать предпочтение естественности и натуральным цветам зубов. Об этом сайту «Страсти» рассказал стоматолог-хирург-имплантолог Игорь Блюмкин.

«Я счастлив, что пошел тренд на естественность, натуральные цвета и формы зубов. Раньше все бежали за белым и ярким, броским. Сейчас выбирают естественность и скромность. Это очень радует, я считаю, что не последнюю роль в этом сыграли наши старания – стоматологов», - рассказал Блюмкин.

Игорь работает со звездами и замечает: «забота о своем здоровье как у нас, так и за рубежом - недостаточно популярная часть жизни людей».

«Богатые и знаменитые ходят с катастрофой во рту ровно так же, как и те, кто не может позволить себе достойное лечение. Тут дело не в деньгах, а в отношении к профилактике, информированности и любви к своему телу», - отметил врач.

Также он прокомментировал популярность виниров среди знаменитостей, которые иногда делают улыбку неестественно белой.

«Я бы не демонизировал виниры как таковые. Это отличный метод лечения, если на то есть показания. А вот эстетика виниров - это симбиоз запроса пациента и возможностей, а также уровня доктора. Чем выше оба этих фактора, тем естественнее и красивее будет результат. Проще говоря, пациент должен хотеть натуральные зубы, а доктор должен быть способен это реализовать», - рассказал Блюмкин.

Подробнее о карьере звездного стоматолога, а также его советы по уходу за зубами читайте в нашем интервью.