Наталья Подольская заплатила за отдых на Мальдивах около миллиона рублей, об этом стало известно «Страстям».

Накануне певица вместе с супругом Владимиром Пресняковым отправилась в отпуск на Мальдивы. Звездная пара решила отдохнуть от детей на роскошном атолле Баа, который расположен на территории биосферного заповедника.

Для отпуска Подольская выбрала пятизвездочный отель Finolhu Baa Atoll Maldives, на территории которого расположены несколько ресторанов, пляжный клуб, дайвинг-центр и спа.

Подольская и Пресняков остановились на вилле «Океан» с персональным бассейном и выходом к океану. Как рассказала сама певица, в отпуске они с мужем провели 10 дней. Вилла такого класса обошлась супругам минимум в 1 миллион рублей, включая местные налоги — столько стоит вариант только с завтраками.

В случае, если певица выбрала проживание по системе «все включено», стоимость проживания на вилле возрастает до 1,5 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что Клава Кока отдыхает на роскошной вилле на Мальдивах за 2,5 миллиона рублей.