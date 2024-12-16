«Настя ничем не хуже тебя»: Прохор Шаляпин ответил на заявление Андреевой, что Волочкова пьет

Певец и блогер Прохор Шаляпин прокомментировал заявление ведущей Екатерины Андреевой о том, что балерина Анастасия Волочкова пьет. Он считает, что танцовщица ничем не хуже нее.

Шаляпин 16 декабря посетил премьеру «13 клиническая. Начало» от Иви в кинотеатре «Художественный». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Шаляпина попросили прокомментировать заявление ведущей в адрес его подруги – Волочковой. Певец сказал: «Екатерину Андрееву это не красит. Настя – великолепный артист, ни про кого плохого слова не сказала. Мы тебя любим, ты молодец, то иголки на тебе, не выглядишь на возраст, непонятно, сколько тебе лет.

Настя ничем не хуже тебя. Волочкова - это бренд. Она танцевала такие балетные моменты, это не просто сидеть за столом объявлять по суфлеру. Это тоже непросто, но все же полегче. Давайте друг друга хвалить».