«Это мне льстит»: Волочкова ответила Андреевой, обвинившей ее в алкоголизме

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала заявление телеведущей Екатерины Андреевой о том, что она пьет. Танцовщица отметила, что часто получает негатив в свой адрес и критикуют ее «недолюбленные тетки».

По словам Волочковой, о высказывании Андреевой в ее адрес она узнала от журналистов, так как сама не следит за тем, кто и что о ней говорит. Экс-прима Большого театра дала понять, что плохие слова о себе слышит только от людей, с которыми лично не знакома, поэтому их мнение ее не волнует.

«Мне до них нет дела, а им до меня есть. Это мне льстит в каком-то смысле. Я могу словами Фаины Раневской сказать, что, во-первых, лучше быть предметом зависти, чем сострадания. Ну и во-вторых, Раневская говорила: “Все, что говорят за моей спиной, слушает только моя задница”. А моя попочка красивее, чем лица многих недолюбленных теток, которые выражают то лицо, чем садятся на крыльцо», - цитирует Анастасию Super.ru.

Балерина заявила, что у нее нет алкогольной зависимости, ведь, если бы она пила, то не смогла бы танцевать. По словам Волочковой, в шоу-бизнесе действительно есть люди, которые выходят пьяные на сцену и устраивают дебоши. Но «докапываются» только до нее.

Ранее Анастасию Волочкову заподозрили в пластике из-за фото с опухшим лицом у новогодней елки.