«Настоящий ад»: член СПЧ Ева Меркачева прокомментировала новый суд против сестер Хачатурян

«Как мне кажется, есть основания надеяться, что все-таки девушки подтвердят тот факт, что они оборонялись, что жили в атмосфере постоянных угроз, в атмосфере, когда родной отец совершал против них страшные преступления. У меня никогда не было сомнений по этому поводу. Почему? Потому что я общалась с девочками, когда их только арестовали. Я видела их, слышала, что они говорили. Это не было похоже на то, что они что-то придумывают или оправдывают. В качестве примера приведу слова одной из дочерей, которая сказала, что самое страшное, что с ними произошло, позади, и что бы дальше не было, какой бы срок не дали, все это уже не имеет значения. Потому что они действительно прошли через ад, настоящий ад», - поделилась Меркачева.