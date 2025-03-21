«Наш компас – интуиция»: медицинский клоун раскрыла особенности своей работы

Клоуны бывают не только в цирке. Они работают и в больницах, развлекая маленьких и взрослых пациентов. Красноносые специалисты могут поддержать словом, рассмешить и поднять настроение. Медицинский клоун Лерика Лукина рассказала сайту «Страсти», в чем заключается суть ее профессии.

Медицинские клоуны работают в различных медучреждениях: детских и взрослых больницах, военных госпиталях. Перед началом работы специалисты обязательно советуются с врачами и спрашивают, к кому можно зайти в палату, а к кому — нельзя.

«Мы знаем особенности отделений, но не углубляемся в диагнозы, чтобы не включались личные эмоции. Ориентируемся на информацию от врачей и реакцию самого человека. Наш компас — интуиция: невозможно заранее продумать, что сказать или сделать. Мы видим человека, узнаем, чем он увлекается, и шутим вместе с ним», — пояснила Лерика Лукина.

Если человек не хочет идти на контакт, клоун уходить. Ему, в отличие от врача, можно сказать «нет». Первостепенная задача красноносого специалиста — поддерживать эмоциональный настрой, дружить, а не жалеть.

«Некоторые говорят, что боятся клоунов, но после общения с нами страх уходит, — заключила собеседница. — Ведь люди боятся не клоунов, а навязчивости, громкости, вторжения в личное пространство. Мы же действуем деликатно, и это помогает людям открыться».

Подробное интервью с Лерикой, в котором она рассказала, зачем перешла из цирка в больницу, и почему жалость мешает работе медицинского клоуна, читайте здесь.