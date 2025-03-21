«У нас нет жалости»: история медицинского клоуна Лерики Лукиной
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Медицинская клоунада — не просто работа, а настоящее искусство поддержки, которое помогает пациентам больниц справляться с трудностями через игру, юмор и искреннее общение. Лерика Лукина, основательница «Школы медицинских клоунов» и руководитель Центра развития медицинской клоунады «ЗДЕСЬ С ТОБОЙ», в этой сфере уже 13 лет. В интервью сайту «Страсти» она рассказала, как перешла из цирка в больницу, и о том, почему в ее профессии неуместна жалость.
«Мы всегда импровизируем»
Лерика, вы работаете медицинским клоуном 13 лет. С чего начался ваш путь в профессию?
На втором курсе циркового училища я увидела объявление о наборе медицинских клоунов и решила попробовать. Интуиция подсказала, что это мое, и не подвела. Мне повезло: я училась одновременно в цирке и в больницах, что позволило перенести элементы с манежа в палату и обратно. Этот опыт оказался бесценным.
Чем обычный клоун отличается от медицинского?
В больницах мы не используем грим, яркие костюмы или парики, чтобы не пугать пациентов. Мы должны быть внимательными, соблюдать правила медучреждений и уметь находить контакт с людьми разных возрастов и состояний. Это сложнее, чем работа циркового клоуна, у которого есть готовые номера. Мы же всегда импровизируем, ведь не зрители приходят к нам, а мы стучимся в палаты, которые становятся для пациентов временным домом. Здесь важна деликатность.
В одном из интервью вы рассказывали, что профессия требует серьезной подготовки. В России можно выучиться на медицинского клоуна только в вашей школе? Сколько лет занимает обучение?
Пока официально такой профессии нет, но мы с командой «ЗДЕСЬ С ТОБОЙ» работаем над этим. Сейчас получаем лицензию для образовательной программы «Школы медицинских клоунов». За 13 лет я разработала методику обучения, и после успешного пилотного проекта мы планируем масштабирование — запросов от медучреждений много. Но эта работа не для всех: нужно быть готовым к любым реакциям и учитывать множество нюансов. Как только решим организационные вопросы, объявим набор.
Расскажите о своей команде. Сколько в вашей компании клоунов? Это в основном женщины?
Сейчас в команде семь человек, и все — девушки. Так получилось не специально. Даже после обучения немногие готовы к этой работе. Я пригласила тех, в ком уверена. Моя команда — сильные профессионалы, которые справятся с любой ситуацией. Все они пришли из разных сфер, и именно жизненный опыт помогает им находить контакт с пациентами. Мы получаем теплую обратную связь от медиков и пациентов, что очень вдохновляет.
Взрослым поддержка нужнее
В каких медучреждениях вы работаете сейчас? Ваши пациенты преимущественно дети или среди них есть взрослые?
Мы работаем в государственных и частных клиниках, в детских и взрослых отделениях, а также сотрудничаем с военным госпиталем. Когда медицинская клоунада только начиналась в России 15 лет назад, считалось, что она нужна только детям. Но опыт показывает, что взрослым наша поддержка часто важнее: они теряют уверенность, и мы помогаем ее вернуть. Это не волонтерство, а профессиональная деятельность: для пациентов общение бесплатно, а клоуны получают оплату за регулярные выходы. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает нас финансово и верит в наше дело!
Ваш персонаж, клоун Тик-Так. Опишите его в нескольких словах: какой у него характер, манеры, особенности поведения.
Как таковых особенностей у моего клоуна нет, потому что это ещё одно отличие цирка от больницы – у нас нет образа, мы не играем, а просто живём. С красными носами, в клоунских ботинках или разноцветных кедах, но мы очень искренни в диалогах, поэтому Тик-Таку и его команде удаётся стать настоящей эмоциональной поддержкой для пациентов. Наверное, в этом моя особенность – я очень люблю дружить.
Расскажите, как проходит взаимодействие с пациентом пошагово – начиная от подготовки к встрече и заканчивая непосредственным общением. Какие номера вы готовите?
У нас нет готовых номеров, только импровизация. Заготовки не работают: пациенты сосредоточены на своих проблемах, и мы должны быть гибкими. Сначала спрашиваем разрешение войти в палату, знакомимся и, исходя из реакции, выстраиваем игровой диалог. Мы готовы к любому ответу, искренне интересуемся человеком, его настроением, историями. Дети легко включаются в игру, взрослые тоже охотно идут на контакт и даже шутят сами, — это поддерживает их, когда нас нет рядом. Перед началом работы мы заходим в ординаторскую, уточняем у врачей, к кому можно, а кого лучше не беспокоить, и строго соблюдаем правила учреждения, не мешая процедурам. Клоуны – не нарушители режима, а ответственные за атмосферу и настроение!
«Наш компас – интуиция»
Как вы выбираете, какие игровые истории предложить пациенту? Учитываете ли вы его возраст, диагноз, состояние?
Мы знаем особенности отделений, но не углубляемся в диагнозы, чтобы не включались личные эмоции. Ориентируемся на информацию от врачей и реакцию самого человека. Наш компас — интуиция: невозможно заранее продумать, что сказать или сделать. Мы видим человека, узнаем, чем он увлекается, и шутим вместе с ним.
Были ли случаи, когда пациент или врач негативно отреагировал на ваше выступление? Встречались ли вам люди с фобией на клоунов?
Люди не обязаны нас принимать. Если кто-то отказывается от общения, мы спокойно уходим. Клоун в больнице — единственный, кому можно сказать «нет», и это тоже придает пациентам уверенности. Мы уважаем их волю и не навязываемся. Часто те, кто сначала отказывался, видя наше уважение, сами начинали диалог. Некоторые говорят, что боятся клоунов, но после общения с нами страх уходит. Ведь люди боятся не клоунов, а навязчивости, громкости, вторжения в личное пространство. Мы же действуем деликатно, и это помогает людям открыться.
Ранее вы говорили, что работаете в хосписах. Бывали ли вы у неизлечимо больных детей? Как справляетесь с эмоциями, которые испытываете к ним в момент взаимодействия? Вселяете надежду на выздоровление?
Мы работаем и в детских хосписах, и в реабилитационных центрах с паллиативными взрослыми. С эмоциями справляться не приходится, потому что у нас нет жалости. Именно поэтому не каждый может заниматься этой работой: многие начинают жалеть, а это мешает. Мы видим личность, а не диагноз, и общаемся на равных. Надежду на выздоровление мы не вселяем — это дело врачей. Наша задача — поддерживать эмоциональный настрой, дружить, а не жалеть.
Расскажите про самый психологически сложный случай в вашей практике
Мне трудно просыпаться по утрам, но вряд ли это относится к работе. На самом деле, я и моя команда – это люди, которые очень любят своё дело. Поэтому сказать то, что трудно… Даже не знаю. Наверное, многим людям сложно поверить в то, что кто-то по своей воле может каждый день ходить в больницы, но честно скажу – столько любви, сколько я видела в больничных палатах, нигде нет. И не потому, что всё плохо. А просто там люди вдруг осознают, что самое важное – семья и друзья, то есть те, кто с тобой рядом и в трудности, и в радости. И мы, клоуны, эту радость приумножаем. Она бывает и тихой. Наша задача - постараться аккуратно всё вывести в позитив. Вот это сложно, но мы просто знаем, что сможем. Иначе зачем тогда вставать с кровати и идти на работу?
«Клоун – не Бог»
Бывали ли в вашей практике ситуации, когда пациент, у которого нет шансов, исцелялся после взаимодействия с медицинским клоуном?
У нас есть «кодекс чести медицинских клоунов», и одно из правил гласит: «Клоун — не Бог». Мы не целители и не отслеживаем, что происходит с человеком после выписки, если он сам не расскажет. Мы верим, что если человек нашел силы улыбнуться, то сможет пережить и сложные процедуры. Иногда мы узнаем, что кто-то из пациентов ушел, и вспоминаем наши встречи с теплотой. Родственники порой благодарят нас за то, что мы оставили светлые воспоминания. У меня в книге предпоследняя глава называется так: «Про смерть, которая тоже часть жизни», а последняя – «Про любовь, которая сильнее всего».
Какие аспекты в вашей работе наиболее трудные, а какие, наоборот, приятные?
Моя команда – это люди, которые очень любят своё дело. Многим сложно поверить в то, что кто-то по своей воле может каждый день ходить в больницы, но, честно скажу, столько любви, сколько я видела в больничных палатах, нет нигде.
Есть ли у вас какие-то ритуалы или традиции перед выходом к пациентам?
Медицинские клоуны работают в паре. Когда мы приходим в раздевалку, сначала каждый настраивается сам, затем с партнёром, чтобы мы были на одной волне, подхватывали друг друга, вели одну линию, а не тянули одеяло на себя. У нас в команде есть традиция – записывать минутное видео «Экстренные выпуски неважных клоунских новостей» до выхода и после. Первая минута как раз помогает «словиться» с партнёром, слушать и слышать друг друга, развивать шутки, а вторая – это наша обратная связь после рабочего дня. Интересно, что мы это стали делать для себя, а потом начали публиковать в соцсетях и люди нам пишут, что это так здорово поднимает настроение, особенно когда едешь уставший с работы. Ну а после работы мы возвращаемся домой, к своим семьям. Наша задача – быть рядом, но не брать на себя чужие эмоции.
Приходилось ли вам сталкиваться с ситуацией, когда вы не могли вызвать улыбку у пациента? Как вы реагируете в таких случаях?
Бывает, что человек не улыбается во время нашего общения, потому что он погружён в свои переживания. Были случаи, когда с клоунами делились тем, что боялись рассказать близким. Мы слушали, а люди видели, что мы не отворачиваемся, а нормально воспринимаем происходящее, и понимали, что и те, кто их любит, тоже скорее всего так отреагируют.
Напомнить о радости
19 февраля в Москве вы презентовали спектакль о профессии медицинского клоуна. Расскажите, как все прошло?
В спектакле мы хотели донести, зачем красноносые специалисты нужны в лечебных учреждениях. Всё получилось даже лучше, чем мы ожидали. Режиссёр Дарья Эгерман сделала прекрасную постановку с использованием и текстов из моей книги, и новелл клоуна «С осенью в сердце» Леонида Енгибарова. На премьере был полный зал. После спектакля зрители говорили о том, что они с удовольствием и смеялись, и плакали, проживали вместе с нами все реальные истории и что на сцене мы не играли, а действительно жили. Поэтому, конечно, мы будем продолжать играть наш благотворительный спектакль «Разговор с клоуном: в поисках радости». Посмотреть можно в Москве 8 апреля.
Считаете ли вы, что работа медицинских клоунов должна быть включена в систему здравоохранения? Если да, то почему?
Вся наша работа направлена на то, чтобы стать частью системы здравоохранения, мы очень к этому стремимся. Врачи, пациенты и их родственники подтверждают, что у нас получается отвлечь людей от болезни и напомнить им о радости.
Что бы вы посоветовали тем, кто хочет стать медицинским клоуном?
Познакомиться со спецификой этой работы, пройти обучение и понимать, что мы не можем изменить большой мир к лучшему, но внутренний мир конкретного человека очень сильно меняется, когда на него смотрят с искренней любовью и поддержкой. Главное - не причинять добро.
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для вас?
Моя страсть — это искренне увлечённые люди, которые любят то, что делают. Ещё я люблю слушать, как люди смеются в голос… Книги, маяки, прогулки. Всё просто. Иногда хорошо бы успевать отдыхать, и всегда - наслаждаться каждым мгновением жизни, как «Паровозик из Ромашково», потому что такого рассвета и заката, как сегодня, потом уже не будет.