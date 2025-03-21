«У нас нет жалости»: история медицинского клоуна Лерики Лукиной

Были ли случаи, когда пациент или врач негативно отреагировал на ваше выступление? Встречались ли вам люди с фобией на клоунов?

Люди не обязаны нас принимать. Если кто-то отказывается от общения, мы спокойно уходим. Клоун в больнице — единственный, кому можно сказать «нет», и это тоже придает пациентам уверенности. Мы уважаем их волю и не навязываемся. Часто те, кто сначала отказывался, видя наше уважение, сами начинали диалог. Некоторые говорят, что боятся клоунов, но после общения с нами страх уходит. Ведь люди боятся не клоунов, а навязчивости, громкости, вторжения в личное пространство. Мы же действуем деликатно, и это помогает людям открыться.

Ранее вы говорили, что работаете в хосписах. Бывали ли вы у неизлечимо больных детей? Как справляетесь с эмоциями, которые испытываете к ним в момент взаимодействия? Вселяете надежду на выздоровление?

Мы работаем и в детских хосписах, и в реабилитационных центрах с паллиативными взрослыми. С эмоциями справляться не приходится, потому что у нас нет жалости. Именно поэтому не каждый может заниматься этой работой: многие начинают жалеть, а это мешает. Мы видим личность, а не диагноз, и общаемся на равных. Надежду на выздоровление мы не вселяем — это дело врачей. Наша задача — поддерживать эмоциональный настрой, дружить, а не жалеть.

Расскажите про самый психологически сложный случай в вашей практике

Мне трудно просыпаться по утрам, но вряд ли это относится к работе. На самом деле, я и моя команда – это люди, которые очень любят своё дело. Поэтому сказать то, что трудно… Даже не знаю. Наверное, многим людям сложно поверить в то, что кто-то по своей воле может каждый день ходить в больницы, но честно скажу – столько любви, сколько я видела в больничных палатах, нигде нет. И не потому, что всё плохо. А просто там люди вдруг осознают, что самое важное – семья и друзья, то есть те, кто с тобой рядом и в трудности, и в радости. И мы, клоуны, эту радость приумножаем. Она бывает и тихой. Наша задача - постараться аккуратно всё вывести в позитив. Вот это сложно, но мы просто знаем, что сможем. Иначе зачем тогда вставать с кровати и идти на работу?

«Клоун – не Бог»

Бывали ли в вашей практике ситуации, когда пациент, у которого нет шансов, исцелялся после взаимодействия с медицинским клоуном?

У нас есть «кодекс чести медицинских клоунов», и одно из правил гласит: «Клоун — не Бог». Мы не целители и не отслеживаем, что происходит с человеком после выписки, если он сам не расскажет. Мы верим, что если человек нашел силы улыбнуться, то сможет пережить и сложные процедуры. Иногда мы узнаем, что кто-то из пациентов ушел, и вспоминаем наши встречи с теплотой. Родственники порой благодарят нас за то, что мы оставили светлые воспоминания. У меня в книге предпоследняя глава называется так: «Про смерть, которая тоже часть жизни», а последняя – «Про любовь, которая сильнее всего».

Какие аспекты в вашей работе наиболее трудные, а какие, наоборот, приятные?

Моя команда – это люди, которые очень любят своё дело. Многим сложно поверить в то, что кто-то по своей воле может каждый день ходить в больницы, но, честно скажу, столько любви, сколько я видела в больничных палатах, нет нигде.

Есть ли у вас какие-то ритуалы или традиции перед выходом к пациентам?

Медицинские клоуны работают в паре. Когда мы приходим в раздевалку, сначала каждый настраивается сам, затем с партнёром, чтобы мы были на одной волне, подхватывали друг друга, вели одну линию, а не тянули одеяло на себя. У нас в команде есть традиция – записывать минутное видео «Экстренные выпуски неважных клоунских новостей» до выхода и после. Первая минута как раз помогает «словиться» с партнёром, слушать и слышать друг друга, развивать шутки, а вторая – это наша обратная связь после рабочего дня. Интересно, что мы это стали делать для себя, а потом начали публиковать в соцсетях и люди нам пишут, что это так здорово поднимает настроение, особенно когда едешь уставший с работы. Ну а после работы мы возвращаемся домой, к своим семьям. Наша задача – быть рядом, но не брать на себя чужие эмоции.