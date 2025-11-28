«Нам очень повезло»: как Павлиашвили помог иллюзионистам Сафроновым спасти концерт

Братья Сафроновы в этом году отметили 25-летие на сцене. Иллюзионисты четверть века собирают полные залы и показывают зрелищные номера, но не всегда шоу шли по плану. Сергей Сафронов рассказал сайту «Страсти», как их выручил певец Сосо Павлиашвили во время выступления в «Крокусе».

На первом же номере в «Крокусе» Илья Сафронов получил открытый перелом ноги, и братьям пришлось выходить из сложной ситуации перед тысячами зрителей.

Сергей и Андрей приняли решение продолжить показ программы, несмотря на травму Ильи.

«У нас там был номер, где Илья пел песню, у Андрея летала девушка, а я играл на рояле. Так совпало, что несколько недель ранее мы показывали этот номер с Сосо Павлиашвили. И нам очень повезло — он оказался среди зрителей в тот день! В перерывах администратор предложила ему выйти на сцену вместе Ильи, и Сосо согласился. До сих пор мы вспоминаем его выступление с большой любовью и гигантским уважением», — поделился иллюзионист.

Полное интервью с Сергеем Сафроновым о рождении дочери, помощи бойцам СВО, алкоголизме и борьбе с раком читайте по ссылке.