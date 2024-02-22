«Нам не нужны скандалы»: глава женской команды по киберспорту о сложностях в коллективе и феминизме

Киберспортсменка рассказала в интервью «Страстям» о сложностях в женском коллективе и феминизме.

18-летняя Виолетта Бурганутдинова является лидером женской команды по киберспорту. По словам девушки, эта сфера до сих пор является мужской территорией.

«Девушек в играх реально мало. Мне кажется, это связано с тем, что многие девушки этим просто не интересуются. Да, есть те, кто играет, но они часто остаются на любительском уровне и не стремятся сделать профессиональную карьеру», — объяснила она.

Команда Бурганутдиновой состоит только из девушек, но несмотря на это, к феминизму киберспортсменка относится холодно. По ее словам, для каждого человека феминизм проявляется по своему.

«Некоторые девушки считают, что они могут добиться всего сами, при этом у них складываются прекрасные отношения с мужчинами. А некоторые зацикливаются на своих принципах и становятся мужененавистниками. Я придерживаюсь нейтралитета», — рассказала она.

При этом Виолетта подчеркнула, что в их коллективе не возникает споров и конфликтов.

«Ссор по пустякам и тем более каких-то больших конфликтов не было. Если происходит какая-то спорная ситуация, мы её просто обговариваем и приходим к общему выводу. Когда мы создавали команду, мы ставили условия, что нам не нужны скандалы», — рассказала девушка.

Полное интервью с киберспортсменкой о том, насколько тяжело девушкам-киберспортсменкам среди мужчин и можно ли завязать отношения в мобильной игре читайте по ссылке.