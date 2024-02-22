«Нет предрассудков»: киберспортсменка рассказала о конкуренции с мужчинами и знакомствах в онлайн-играх
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Виолетте Бурганутдиновой — 18 лет. Она одна из немногих в нашей стране девушек-киберспортсменок. Первокурсница юридического факультета Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова является лидером студенческой команды Team KIU в дисциплине Mobile Legends: Bang Bang (MLBB). Это популярная мобильная стратегия, вошедшая в программу международного турнира «Игры Будущего», который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.
На «Играх Будущего» будет реализован мультиспортивный турнир в концепции фиджитал — когда помимо виртуальных соревнований за компьютером будут проходить турниры в реальных спортивных дисциплинах.
Виолетта рассказала «Страстям» о том, насколько тяжело девушкам-киберспортсменкам среди мужчин, можно ли завязать отношения в мобильной игре и о своем отношении к феминизму.
Согласна ли ты с утверждением, что киберспорт — мужская территория?
Отчасти. Девушек в играх реально мало. Мне кажется, это связано с тем, что многие девушки этим просто не интересуются. Да, есть те, кто играет, но они часто остаются на любительском уровне и не стремятся сделать профессиональную карьеру.
Как ты относишься к феминизму? Эта тема актуальна в твоем окружении?
Не люблю затрагивать эту тему. Феминизм проявляется по-разному. Некоторые девушки считают, что они могут добиться всего сами, при этом у них складываются прекрасные отношения с мужчинами. А некоторые зацикливаются на своих принципах и становятся мужененавистниками. Я придерживаюсь нейтралитета по этому вопросу. У каждого человека есть свое мировоззрение и свобода выбора.
А что думаешь об отсутствии номинации на премию «Оскар» у Марго Робби, исполнительницы главной роли в нашумевшей картине «Барби»?
Мне не нравятся фильмы и сериалы подобного жанра, и я не слежу за личной жизнью и премиями актеров и певцов.
Существуют ли стереотипы про кибер- и фиджитал-спортсменок?
У нас есть серьезные отличия. Здесь в рамках одной игры встречаются и мужчины, и женщины. К примеру, в студенческой лиге мы были единственным женским коллективом, но никаких косых взглядов не ловили, наоборот, со всеми подружились, посмеялись. Была максимально дружелюбная и позитивная атмосфера.
У вас девичий коллектив. Сможете ли вы на равных бороться на фиджитал-соревнованиях с парнями? Ведь помимо мобильной игры придется испытать свои силы на полосе препятствий.
Это зависит конкретно от навыков тиммейтов (сокомандников — прим. ред). Если мы прокачаем свой скилл (мастерство — прим. ред.), отработаем тактики, стратегии и будем достаточно сильны, то, естественно, мы готовы биться на равных.
Как девушке завоевать авторитет в мире фиджитал-спорта?
Только своими результатами. Не важно, как ты выглядишь, какой у тебя рост и прочие физические данные. Если добиваешься успехов на турнире — авторитет придет.
В последние годы преимущественно мужское геймерское сообщество изменило отношение к присутствию девушек в своих рядах?
Да, и это очень заметно. Сейчас все стали проще ко всему относиться. Не особо важно, кто против тебя играет, девушка или парень. Ни у кого нет предрассудков… Хотя было бы интересно, если бы существовали отдельные женские турниры, чтобы помериться силами с другими девчонками.
"Мобайл Легенд" и в целом мобильные игры — хорошая площадка для знакомства с противоположным полом?
Если не считать эту цель основной, то вполне. Такое случается нередко, ведь все мы увлечены одной и той же игрой. Сначала завяжется общение в игровом чате, потом вы договоритесь и вместе сыграете несколько игр, а дальше уже добавите друг друга в социальных сетях.
Какие советы ты бы дала другим девушкам, стремящимся преуспеть в индустрии мобильных игр?
Первое — найти своего персонажа, второе — не терять интереса к игре и постоянно совершенствоваться.
Ты связываешь свою жизнь с будущей профессией или хотела бы, чтобы твоя работа касалась индустрии игр?
По воле случая. Изначально я ехала в Казань с мыслью, что буду юристом. Но не исключаю, что дальнейшая карьера будет связана с играми. Если у меня в этом что-то хорошее получится, то я буду очень рада. Так случилось, что я решила связать свое увлечение мобильными играми с киберспортивным клубом. На данный момент все это имеет, так скажем, серьезные последствия, и я этому очень даже рада.
Кем ты видишь себя через 10 лет?
Надеюсь, что это будет либо сфера юриспруденции, либо сфера киберспорта. На данный момент это две единственные сферы, которые меня интересуют, и я бы хотела связать свою дальнейшую жизнь с ними.
Как думаешь, получится ли совмещать работу и киберспорт?
Это очень легко организовать, здесь очень много вариантов. Даже если в дальнейшем я не буду выступать в команде и участвовать в профессиональных соревнованиях, я могу работать юристом в киберспортивной организации.
Можно ли прожить на призовые с участия в турнирах?
Зависит от уровня выступлений. Если человек профессионально играет, представляет киберспортивную компанию, то за призовые с турниров можно прожить. Если не занимаешься профессионально и участвуешь в небольших турнирах, то прожить только на призовые будет непросто.
Не тяжело ли в женском коллективе? Бывают ли скандалы в команде или ссоры по пустякам?
Ссор по пустякам и тем более каких-то больших конфликтов не было. Если происходит какая-то спорная ситуация, мы её просто обговариваем и приходим к общему выводу. Когда мы создавали команду, мы ставили условия, что нам не нужны скандалы. Важно умение разговаривать.
Есть ли отличия между российским киберспортом и зарубежным? Если да, то в чем?
Я особо не замечала. Сейчас киберспорт на пике своего развития во многих странах. Везде профессиональный уровень, поэтому различий не замечала.
Наш сайт называется «Страсти». А что такое страсть для тебя?
Это идти к цели и достигать её. Когда ты соревнуешься и побеждаешь, у тебя внутри просто неописуемый спектр эмоций. Хочется дальше этим заниматься именно ради эмоций.