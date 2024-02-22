«Нет предрассудков»: киберспортсменка рассказала о конкуренции с мужчинами и знакомствах в онлайн-играх

Виолетте Бурганутдиновой — 18 лет. Она одна из немногих в нашей стране девушек-киберспортсменок. Первокурсница юридического факультета Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова является лидером студенческой команды Team KIU в дисциплине Mobile Legends: Bang Bang (MLBB). Это популярная мобильная стратегия, вошедшая в программу международного турнира «Игры Будущего», который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

На «Играх Будущего» будет реализован мультиспортивный турнир в концепции фиджитал — когда помимо виртуальных соревнований за компьютером будут проходить турниры в реальных спортивных дисциплинах.

Виолетта рассказала «Страстям» о том, насколько тяжело девушкам-киберспортсменкам среди мужчин, можно ли завязать отношения в мобильной игре и о своем отношении к феминизму.

Согласна ли ты с утверждением, что киберспорт — мужская территория?

Отчасти. Девушек в играх реально мало. Мне кажется, это связано с тем, что многие девушки этим просто не интересуются. Да, есть те, кто играет, но они часто остаются на любительском уровне и не стремятся сделать профессиональную карьеру.

Как ты относишься к феминизму? Эта тема актуальна в твоем окружении?

Не люблю затрагивать эту тему. Феминизм проявляется по-разному. Некоторые девушки считают, что они могут добиться всего сами, при этом у них складываются прекрасные отношения с мужчинами. А некоторые зацикливаются на своих принципах и становятся мужененавистниками. Я придерживаюсь нейтралитета по этому вопросу. У каждого человека есть свое мировоззрение и свобода выбора.

А что думаешь об отсутствии номинации на премию «Оскар» у Марго Робби, исполнительницы главной роли в нашумевшей картине «Барби»?

Мне не нравятся фильмы и сериалы подобного жанра, и я не слежу за личной жизнью и премиями актеров и певцов.