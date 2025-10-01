Налоговая ликвидирует театр пародиста Александра Пескова. Об этом стало известно «Страстям».

Актер и пародист Александр Песков с 2004 года является учредителем ООО «ТЕАТР ПОД РУКОВОДСТВОМ АЛЕКСАНДРА ПЕСКОВА». Он также значится в списках руководства юрлица.

Известно, что Песков проводит концерты не только в одиночку, но и в компании своего балета, а также приглашенных артистов. Однако, согласно открытым данным, 17 сентября 2025 года Федеральная налоговая служба приняла решение о запуске процесса ликвидации театра. Причиной этого стало наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которого внесена запись о недостоверности.

Отметим, что это не первая попытка налоговой ликвидировать бизнес Пескова. В прошлый раз такое же заявление поступило от ФНС в мае 2024 года. Тогда процесс удалось остановить.

