«Наговор»: продюсер отреагировал на обвинения Поплавской Леди Гаги в краже песни

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко прокомментировал новость о том, что актриса Яна Поплавская обвинила американскую певицу Леди Гагу в краже песни у Красной Шапочки из советского фильма «Про Красную Шапочку». Его слова приводит сайт «Страсти».

Накануне Поплавская, исполнившая главную роль в киноленте, опубликовала видео в своем микроблоге, в котором сравнивает две песни. По ее мнению, знаменитая распевка звука «а» Красной Шапочки в точности воспроизведена американской артисткой в ее новом треке Disease.

По мнению Рудченко, в новой композиции Леди Гаги отсутствует какой-либо плагиат.

«Я ничего не вижу здесь, никакого плагиата. Леди Гага, использовав вот этот мелизм «а», это элемент саунд-дизайна. Это элемент аранжировки, но ни в коем случае не мелодический плагиат. Поэтому я считаю, что это наговор», - поделился медиаменеджер.

Ранее Павел Рудченко оценил планы Юрия Шевчука выпустить новый альбом ДДТ.