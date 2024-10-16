«Фан-база поубавилась»: продюсер оценил планы Шевчука выпустить новый альбом ДДТ

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко прокомментировал новость о том, что рок-музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук планирует выпустить новый альбом в 2025 году. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Ну, конечно же, у Юрия Шевчука осталась определенная фан-база. Нельзя недооценивать, что Шевчука, в принципе, как слушало, так и слушает немалое количество литературно начитанных, неглупых людей. Конечно, фан-база его поубавилась из-за определенной политической его подоплеки. Да, вот из-за той линии, которую он начинает сейчас гнуть именно в своем творчестве. Но, мне кажется, все-таки его творчество, во-первых, имеет место быть, во-вторых, оно интересным всегда будет для его поклонников, какое бы он творчество ни творил. Определенная аудитория остается, и для нее, повторюсь, творчество Шевчука всегда останется интересным, в том числе данный альбом», — поделился продюсер.

Медиаменеджер также поделился мнением о том, стоит ли в современных реалиях пожилым артистам выпускать полноценные альбомы.

«Ну, старая гвардия артистов привыкла работать над своим творчеством таким образом, что необходимо выпускать там через какой-то промежуток времени полноценные альбомы. То есть это старая рок-школа, которая не только в России работает, но работает по всему миру. Музыканты именно выпускают свое творчество альбомами. Я думаю, эта тенденция также сохранится», — резюмировал Рудченко.

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