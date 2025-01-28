«Надо с уважением относиться к выбору своего партнера»: Нюша высказалась о профессиях мужчин

Исполнительница Анна Шурочкина, известная как Нюша, побывала на праздновании Китайского Нового года, организованного командой сайта theDay.ru. Корреспондент сайта «Страсти» тоже оказался на мероприятии и узнал у звезды, какие мужские профессии она считает серьезными.

Нюша, отвечая на вопрос, заявила, что, по ее мнению, нет несерьезных профессий. Все мужчины разные, поэтому просто важно, чтобы они любили дело, которым занимаются. Даже если речь идет о блогинге. Певица не видит ничего странного в том, что вторая половинка будет снимать видео и выкладывать их в интернет.

«Мне кажется, что нет несерьезных профессий, потому что все мужчины разные. Если у мужчины это любимое дело, то почему к этому нужно относиться как-то не так. Нужно с уважением относиться к тому, что делает вторая половинка», — заявила Нюша.