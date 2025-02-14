«Надо что-то, мать его за ногу, делать»: Митя Фомин дал совет исполнителям одного хита

Артист Митя Фомин рассказал, что думает про авторов одного хита. Своим мнением с корреспондентом сайта «Страсти» певец поделился на первом в 2025 году «Вечернем Звуке» от HiFi-стриминга Звук.

51-летний исполнитель отметил, что всегда старается идти вперед, несмотря на трудности. Порой Фомину кажется, что он буксует, однако это не останавливает звезду двигаться дальше. Как пояснил певец, в современном шоу-бизнесе любое промедление чревато: люди быстро забывают своих кумиров.