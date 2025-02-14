«Надо что-то, мать его за ногу, делать»: Митя Фомин дал совет исполнителям одного хита
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Артист Митя Фомин рассказал, что думает про авторов одного хита. Своим мнением с корреспондентом сайта «Страсти» певец поделился на первом в 2025 году «Вечернем Звуке» от HiFi-стриминга Звук.
51-летний исполнитель отметил, что всегда старается идти вперед, несмотря на трудности. Порой Фомину кажется, что он буксует, однако это не останавливает звезду двигаться дальше. Как пояснил певец, в современном шоу-бизнесе любое промедление чревато: люди быстро забывают своих кумиров.
«Если исполнитель хочет жить дальше, он не может ограничиваться одним треком. Тем более сейчас, когда время идет очень быстро. Люди быстро забывают своих кумиров и не помнят, что было вчера. И, естественно, чтобы быть на плаву, надо что-то, мать его за ногу, делать», — отметил Митя.
Ранее 83-летняя мать Мити Фомина рассказала, что в детстве у певца были уж и ежики. Подробнее читайте здесь.