Надень юбку покороче и остерегайся полиции: как в России происходит вербовка консуматорш

Работа хостес на консумации – довольно популярное направление за границей, которое привлекает многих российских девушек. Их заманивают различные агентства, обещающие путешествия, новые знакомства и большие заработки. Однако на деле свободы выбора у кандидаток не так уж и много. Да и устроиться весьма непросто.

Портал «Страсти» изучил «кухню» изнутри и пообщался с одной из компаний, занимающихся трудоустройством россиянок за границей. Изначально на сайте претенденткам обещают поездки практически во все страны мира. Но в реальности навязчиво рекламируют только одну – Турцию. По словам представительницы агентства, там самые лучшие условия и минимальный риск депортации. К тому же не нужен Шенген. Проживание оплачивается, билет также можно взять в кредит. Зарплата - 3000-4000 долларов в месяц (280-370 тысяч рублей).

Второе по популярности направление – Иордания. Но здесь есть сразу несколько больших минусов, о которых предупреждает агентство. Самый большой из них – это полиция, которая в любой момент может «накрыть» клуб. «Можно просидеть в участке несколько суток, а то и недель, пока кто-то или государство не купит билет назад», - рассказала менеджер по найму персонала.

Кроме того, в отличие от Турции, здесь девушка, желающая зарабатывать на консумации, должна полностью самостоятельно себя обеспечивать – перелет, проживание, питание, такси. Сама консумация только активная – то есть гости не подходят к девушкам и не предлагают им присоединиться к ним за столиком, хостес «ищет добычу» только сами.

По обязанностям все обещают прилично. Никакого интима, только общение с мужчинами и «создание атмосферы». Но есть дресс-код, по которому чем короче юбка, тем лучше. В целом приветствуются декольте, шорты и другие яркие откровенные вещи.