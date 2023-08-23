Консуматорша на охоте: как девушки попадают в бизнес, улетают за границу и не могут вернуться домой

После таких историй работницы-консуматорши начали предупреждать друг друга, с кем из «боссов» лучше всего не связываться. Другая девушка пожаловалась на начальника по имени Кевин.

Вот ее история: «Хочу предостеречь девушек и менеджеров не работать с этим клубом. Работать в этом клубе оказалось небезопасно. Хотя босс уверял всех, что проблем с полицией в его клубе нет, он сказал, что ежемесячно платит деньги полиции, чтобы клуб не трогали. В итоге пришла полиция и забрала всех девушек из клуба, и мы провели 2 дня в ужасных условиях без воды и еды, словами не передать, какой стресс мы испытали, сидя в тюрьме. Нам повезло, что в момент, когда пришла полиция, гостей не было и мы все дружно в отделении полиции говорили, что пришли в клуб повеселиться. В отделении полиции на допросе всех девушек спрашивали, знаем ли мы Кевина, судя по всему, они его искали. Хорошо, что нам удалось удалить всю рабочую информацию с телефона до того, как наши телефоны были конфискованы. Слава Богу, нас освободили. Когда мы вышли из тюрьмы нам отказали отдавать нашу заработную плату за месяц. Деньги буквально пришлось выбивать, я писала и звонила менеджеру Кевину несколько дней. В итоге при встрече мне соизволили отдать только половину суммы. Когда я начала возмущаться и спрашивать, где остальные деньги, то менеджер Кевин начал грубо мне отвечать и говорить, что я вообще должна радоваться, что хоть что-то получила, начал приводить в пример других девушек, якобы, им не выплатили ничего. Многие девушки, действительно, улетели, так и не получив своих денег, потому что Кевин игнорировал их звонки и сообщения, дотянув до того момента, когда их виза закончится. Я продолжила требовать оставшуюся половину зарплаты и пригрозила ему чёрным списком, после чего посыпались угрозы, и он буквально пытался отнять ту часть денег, которую только что дал мне в руки. Отношение босса и менеджера было ужасно ко всем девушкам. Помимо этого, на протяжении всего контракта босс пытался приставать ко всем девушкам в клубе, постоянно угрожал увольнением».

Отсутствие обещанных выплат, судя по отзывам, типичная история в сфере консумации за границей. Одна из таких работниц поделилась: «Наша девушка работает там около полугода, но платить комиссионные за последние 1,5 месяца босс отказывается. На протяжении одного месяца не давал ответа по количеству отработанных дней, игнорировал вопросы (и менеджера, и агента) касательно девушки. Точнее, то игнорировал, то говорил, что заплатит, поэтому и не придали значения о неоплате сразу же. Когда менеджер приехала в бар, чтобы рассчитать количество отработанных дней и забрать комиссию, сказал, что больше не собирается ничего платить, что нам не нужно быть жадными, так как мы и так получали деньги на протяжении примерно 5 месяцев - нам этого хватит, и чтобы больше менеджер туда не приезжала. Решение прекратить платить комиссионные и оставить девушку принял самостоятельно, не предупредив ни менеджера, ни агентство. Более того угрожал менеджеру, сказав, что если не промолчим об этом случае, то будет создавать проблемы».

Еще одна пострадавшая девушка призвала остальных ни в коем случае не ехать на Сардинию и не работать с боссом по имени Амад. Мужчина, якобы, представляется итальянцем, хотя родом из Ирана, ему 55 лет, но окружающим говорит, что 40. В его клуб ищут хостес, а по приезду девушек отправляют на танцпол танцевать стриптиз. Работы в заведении нет, кассы тоже.

«Денег нет, нервное и моральное истощение - есть. На работе босс запрещает пользоваться телефонами, даже когда клиентов нет, повышает голос при любой удобной возможности, угрожает вам, что отправит домой за любую мелочь. Амад любит приставать и шантажировать своих «фавориток», угрожая тем, что, если ты не будешь с ним спать, о спокойной жизни можно забыть», - описала работу девушка.

По ее словам, барышни сидят без денег неделями – не хватает даже на билет. Получается замкнутый круг: нет ни работы, ни возможности улететь.

«В свободное время Амад со своими друзьями заставляет девушек выезжать с ними в ресторан. Происходит это 3 раза в неделю. И в раннее время. После ночной смены, которая заканчивается в 5 утра, в 9 вы уже едете на «завтрак». Естественно, эти выезды никак не оплачиваются, его друзья пытаются вас облапать, по дороге домой начинается полуторачасовая лекция с матерными выражениями о том, что «вы не до конца обхаживаете моих знакомых, чтобы они пришли в мой в клуб», - пожаловалась россиянка, призывая «коллег» по этому диковинному бизнесу быть осторожными.

Что говорят юристы?

Узнав об историях девушек, мы решили выяснить: какие ошибки они допустили с юридической стороны? Могли ли жертвы консумации добиться оплаты «труда»? Для того, чтобы ответить на данные вопросы, мы пообщались с адвокатом Лилией Петрик и юристом по гражданскому праву Еленой Мироновой.

По словам экспертов, не каждая деятельность законна и прозрачна для государства. Очевидно, что для развлекательного заведения нужны лица, которые общаются с гостями и знакомят их с меню. Вот почему такие профессии, как официант, бармен, администратор считаются легитимными. Чего не скажешь о консуматорсве: эта деятельность не является законной и имеет много нюансов. Так могут ли девушки, решившие заняться консумацией, как-то защитить свои права?

«Работа на консумации носит договорной характер, то есть должен быть заключен письменный договор. Устные соглашения, переписки в мессенджерах могут быть только в совокупности доказательств, если дело дойдет до суда», — сообщила Петрик.

Таким образом, будущие консуматорши для своей правовой защиты должны сделать следующее:

выбрать агентство, которое будет представлять их интересы перед заведением и сможет взять на себя риски; требовать заключения трудового договора, в котором четко оговорить круг своих обязанностей и порядок расчета оплаты за услуги; если девушка решила заняться консумацией за границей, то она должна заключить с заведением договор, составленный на двух языках.

При выполнении всех этих пунктов у консуматорши не возникнут трудности с оплатой ее труда.

«Согласно позиции Верховного суда РФ, изложенной в Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации «О применении судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у работодателей – физических лиц и у работодателей – субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям» любые сомнения о выполнении работником трудовых функций трактуются в пользу работника», — пояснила Миронова.

Поскольку консумация — незаконная деятельность, то заведение вряд ли захочет доводить конфликт с работником до суда. В этом случае высока вероятность того, что спор закончится договоренностью сторон на досудебной стадии.

Если же девушка-консуматор не заключила договор с заведением, то получить оплату за свои услуги будет сложно. В сложившейся ситуации есть две причины, по которым жертвы не пытаются отстоять трудовые права.

Во-первых, потерпевшие опасаются «работодателей». Из-за отсутствия договора девушки не смогут подтвердить оказание услуг заведению.

Во-вторых, консуматорши осознают, что ведут себя недобросовестно с клиентами заведения. По мнению экспертов, этот фактор также останавливает их в желании добиться справедливости.

Таким образом, консумация — опасный бизнес. С каждым днем пострадавших от этой сферы становится все больше. Мужчины ведутся на красивые тела девушек, а сами консуматорши обольщаются мечтами о роскошной жизни. Зная об этих слабостях, злоумышленники их умело используют и остаются безнаказанными перед законом.