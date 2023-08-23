Консуматорша на охоте: как девушки попадают в бизнес, улетают за границу и не могут вернуться домой
Россиянки рассказали о работе консуматоршами за границей и избиениях боссами.
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Много зарабатывать, жить за границей, познакомиться с иностранцем. Привлекательно, не правда ли? Но придется работать… консуматоршей. Никакого интима, просто помогать заведению делать сверхприбыль, подталкивая мужчин к тратам. Это своего рода анимация, но для взрослых.
Сайту «Страсти» удалось выяснить, как попасть в бизнес и насколько безопасна эта деятельность для девушек. Мы провели собственное расследование и узнали, что жертвами консуматорш становятся не только мужчины, но и они сами. Уезжая за границу, девушки нередко остаются без всякой защиты и средств к существованию.
В интернете вы найдете множество агентств, они обещают контракт и «играют» на том, что консумация – это то, чем любит заниматься каждая девочка с самого детства, а именно — общаться. В большинстве своем вакансия называется «хостес», но в каждой стране есть свои особенности работы. Некоторые агентства обещают зарплату до 750 тыс. рублей. И девушки верят, что их ждет карьера мечты, думают, что будут жить в свое удовольствие, почти ничего не делая. Но не тут-то было…
Корреспондент «Страсти» в роли консуматорши — как попасть в бизнес
Итак, разобравшись в том, как работает бизнес, мы решили попытаться изучить все изнутри. Вооружившись 10-ю лучшими фотографиями, наш корреспондент подала заявку в одно из агентств, занимающихся трудоустройством российских девушек за границей. У компании есть целый сайт: яркий, со всеми объяснениями по волнующим вопросам, пестрыми картинками и контактами. Предлагались разные вакансии, но мы откликнулись именно на «хостес с консумацией». Через пять минут с нами в мессенджере связался менеджер по подбору персонала.
Первое, что предлагается всем кандидаткам на позицию консуматорши, - это заполнить анкету, состоящую из позиций: имя, гражданство, город вылета/выезда, возраст, рост, вес, опыт работы на консумации (если есть, написать где), знание иностранных языков, дата вылета и срок пребывания. Кроме того, следует указать, можете ли вы купить билет за границу самостоятельно или вам необходим кредит. Но самое главное, необходимо выслать 10-15 своих лучших фото – по ним, собственно, и отбирают девушек. Критерии следующие: только сольные, не в солнечных очках, без верхней одежды и посторонних людей. Снимки должны соответствовать реальной внешности на момент устройства на работу. Увидят явный фотошоп – общение прекратится.
Первый этап отбора мы прошли успешно и начали расспрашивать о самой работе. Итак, стран, куда можно поехать работать, много: Испания, Италия, Иордания, Турция, Южная Корея, Мальта, Япония, Греция, Сингапур, Кипр и другие. Казалось бы – немного знаешь английский и можешь выбирать любую точку мира. Однако нас быстро спустили с небес на землю. Мол, Шенген сейчас получать долго, да и не факт, что выйдет. «Наши российские девочки с удовольствием едут работать туда, где с въездом проще. Например, Турция и Иордания», - быстро перенаправила нас менеджер.
Согласились на Иорданию. Выслали предложение: «В топ-бар в Иордании требуются девушки приятной внешности, от 18 до 30 (35) лет, можно без английского языка (девочки обычно изучают английский, находясь на контракте)». Перелет оплачивается самостоятельно. Проживание тоже. В общем-то и такси туда же до работы. Но зато заработки обещают высокие – 3000-4000 долларов в месяц (280-370 тысяч рублей).
Рабочее время ночное – с 22:30 до 3:30. Пить алкоголь необязательно. Это нам написали сразу с несколькими восклицательными знаками. По всей видимости, про этот пункт спрашивают многие.
Что ж, пакуем чемоданы и почти готовы сменить профессию, но снова фальстарт. Менеджер записывает большое голосовое сообщение, в котором предупреждает – лучше не надо в Иорданию, так как там высокий риск депортации. Дело в том, что, по ее словам, в эту страну не делают разрешение на работу, поэтому некоторые хостес, приехавшие на заработки, попадают в руки полиции. «Можно просидеть в участке несколько суток, а то и недель, пока кто-то или государство не купит билет назад», - сообщили нам и тут буквально прорекламировали Турцию. Делать нечего – соглашаемся.
В Турции нам обещают еще более выгодные условия: мы уже ни за что не платим и только добросовестно работаем. Уточняем по поводу интима и тут же получаем отрицательный ответ. При этом по дресс-коду следующие требования: короткие юбки, джинсовые шорты, глубокие вырезы. «Одеваешься так, как в ночной клуб ходишь», - объяснила менеджер.
В отличие от Иордании, в Турции обещают не только активную, но и пассивную консумацию. То есть, девушка не всегда обязана сама подходить к клиентам и предлагать свое общество. Иногда за нее это делают другие люди или же мужчины, если хостес им понравилась, сами зовут ее присоединиться за их столик. В остальном работу обещают простую и законную – просто общаешься с гостями, проводишь весело время и получаешь свои деньги.
Чтобы уже непосредственно записаться в тот или иной иностранный клуб, необходимо вновь направить свою анкету, но уже другому менеджеру. Но мы решили на этом этапе все-таки передумать. Напоследок лишь узнали, можно ли устроиться на консумацию в России, и нам объяснили – такой сферы в нашей стране нет, а если и существует нечто подобное, то на другом уровне и с низким заработком. Вероятно, таким образом нам намекнули на опасность «профессии» здесь. На этом завершаем общение. Прощаемся, обещаем горы и, как профессиональная консуматорша, оставляем ни с чем, закинув контакт в «черный список».
Истории россиянок, ставших жертвами консумации за границей
О подводных камнях профессии мы узнали из рассказов девушек – они имели опыт работы консуматоршами за границей. И надо сказать, весьма печальный.
Девушки, ставшие жертвами этого бизнеса, отказались давать комментарии на анонимной основе. Зато мы нашли сообщество, где много таких историй…
Молодые девочки ведутся на объявления, предлагающие работу за границей в ночных клубах – в Корее, на Сардинии, по всему свету. Агентства «играют» на том, что те смогут путешествовать и при этом хорошо зарабатывать. Выбирают красивых, умных и умеющих себя преподнести, ведь главная цель – зацепить клиента, чтобы он остался и оплатил счет. Им всего лишь придется общаться с гостями и «создавать атмосферу заведения». Но за красивыми словами ужасная правда жизни: избиения боссом, невыплаты денег, а порой даже проблемы с полицией за рубежом. Вот несколько печальных историй девушек, которые повелись на предложения по работе за границей.
Пострадавшая рассказала: «Хочу всех предостеречь от работы в клубе в г. Гури (босс Ким), не хочу, чтобы кто-то в дальнейшем пострадал или данная ситуация повторилась. Я одевалась, чтобы пойти домой, заходит босс, смотрит на меня и спрашивает, почему я злая, после чего хватает за руку и швыряет, я начинаю кричать, чтобы он не трогал. Он начинает сильнее хватать за руки, за волосы, потом бьет меня. Это все продолжалась примерно 10 минут, я кричала, ревела. Мне было очень страшно. Потом он швырнул меня в стенку. Я упала, сижу реву взахлеб, у меня истерика, а босс говорит, чтобы я убиралась отсюда. Я просто выбежала домой. Начала сразу же писать своему русскому менеджеру. Где-то через час к нам домой приходит менеджер и вейтор и говорят, чтобы я и вторая девочка за 10 минут собрали вещи и свалили с апартов. Мы и так собирались уехать из клуба, но хотя бы после того, как поспим, чтобы успеть найти нормальный отель. В итоге они стояли ждали, пока мы соберем вещи и уедем. У меня синяки, две шишки на голове, вырванное кольцо из носа, вырванные пряди волос и легкое сотрясение. На следующий день он извинялся перед всеми девочкам, те сказали, чтобы он извинился передо мной, он написал сообщение, в котором извиняется, но выставляет виноватой меня. После того, как мы договорились встретится, чтобы он отдал мою зарплату, я попросила компенсацию, так как с таким внешним видом больше не заработала уж точно, он отсчитал 500 тысяч вон (вона – денежная единица Республики Корея, прим. «Страсти»), после чего швырнул их в меня и сказал, что если я кому-то об этом расскажу, то больше никогда не смогу вернутся в Корею. Также, помимо меня, пострадала еще одна девочка».
После таких историй работницы-консуматорши начали предупреждать друг друга, с кем из «боссов» лучше всего не связываться. Другая девушка пожаловалась на начальника по имени Кевин.
Вот ее история: «Хочу предостеречь девушек и менеджеров не работать с этим клубом. Работать в этом клубе оказалось небезопасно. Хотя босс уверял всех, что проблем с полицией в его клубе нет, он сказал, что ежемесячно платит деньги полиции, чтобы клуб не трогали. В итоге пришла полиция и забрала всех девушек из клуба, и мы провели 2 дня в ужасных условиях без воды и еды, словами не передать, какой стресс мы испытали, сидя в тюрьме. Нам повезло, что в момент, когда пришла полиция, гостей не было и мы все дружно в отделении полиции говорили, что пришли в клуб повеселиться. В отделении полиции на допросе всех девушек спрашивали, знаем ли мы Кевина, судя по всему, они его искали. Хорошо, что нам удалось удалить всю рабочую информацию с телефона до того, как наши телефоны были конфискованы. Слава Богу, нас освободили. Когда мы вышли из тюрьмы нам отказали отдавать нашу заработную плату за месяц. Деньги буквально пришлось выбивать, я писала и звонила менеджеру Кевину несколько дней. В итоге при встрече мне соизволили отдать только половину суммы. Когда я начала возмущаться и спрашивать, где остальные деньги, то менеджер Кевин начал грубо мне отвечать и говорить, что я вообще должна радоваться, что хоть что-то получила, начал приводить в пример других девушек, якобы, им не выплатили ничего. Многие девушки, действительно, улетели, так и не получив своих денег, потому что Кевин игнорировал их звонки и сообщения, дотянув до того момента, когда их виза закончится. Я продолжила требовать оставшуюся половину зарплаты и пригрозила ему чёрным списком, после чего посыпались угрозы, и он буквально пытался отнять ту часть денег, которую только что дал мне в руки. Отношение босса и менеджера было ужасно ко всем девушкам. Помимо этого, на протяжении всего контракта босс пытался приставать ко всем девушкам в клубе, постоянно угрожал увольнением».
Отсутствие обещанных выплат, судя по отзывам, типичная история в сфере консумации за границей. Одна из таких работниц поделилась: «Наша девушка работает там около полугода, но платить комиссионные за последние 1,5 месяца босс отказывается. На протяжении одного месяца не давал ответа по количеству отработанных дней, игнорировал вопросы (и менеджера, и агента) касательно девушки. Точнее, то игнорировал, то говорил, что заплатит, поэтому и не придали значения о неоплате сразу же. Когда менеджер приехала в бар, чтобы рассчитать количество отработанных дней и забрать комиссию, сказал, что больше не собирается ничего платить, что нам не нужно быть жадными, так как мы и так получали деньги на протяжении примерно 5 месяцев - нам этого хватит, и чтобы больше менеджер туда не приезжала. Решение прекратить платить комиссионные и оставить девушку принял самостоятельно, не предупредив ни менеджера, ни агентство. Более того угрожал менеджеру, сказав, что если не промолчим об этом случае, то будет создавать проблемы».
Еще одна пострадавшая девушка призвала остальных ни в коем случае не ехать на Сардинию и не работать с боссом по имени Амад. Мужчина, якобы, представляется итальянцем, хотя родом из Ирана, ему 55 лет, но окружающим говорит, что 40. В его клуб ищут хостес, а по приезду девушек отправляют на танцпол танцевать стриптиз. Работы в заведении нет, кассы тоже.
«Денег нет, нервное и моральное истощение - есть. На работе босс запрещает пользоваться телефонами, даже когда клиентов нет, повышает голос при любой удобной возможности, угрожает вам, что отправит домой за любую мелочь. Амад любит приставать и шантажировать своих «фавориток», угрожая тем, что, если ты не будешь с ним спать, о спокойной жизни можно забыть», - описала работу девушка.
По ее словам, барышни сидят без денег неделями – не хватает даже на билет. Получается замкнутый круг: нет ни работы, ни возможности улететь.
«В свободное время Амад со своими друзьями заставляет девушек выезжать с ними в ресторан. Происходит это 3 раза в неделю. И в раннее время. После ночной смены, которая заканчивается в 5 утра, в 9 вы уже едете на «завтрак». Естественно, эти выезды никак не оплачиваются, его друзья пытаются вас облапать, по дороге домой начинается полуторачасовая лекция с матерными выражениями о том, что «вы не до конца обхаживаете моих знакомых, чтобы они пришли в мой в клуб», - пожаловалась россиянка, призывая «коллег» по этому диковинному бизнесу быть осторожными.
Что говорят юристы?
Узнав об историях девушек, мы решили выяснить: какие ошибки они допустили с юридической стороны? Могли ли жертвы консумации добиться оплаты «труда»? Для того, чтобы ответить на данные вопросы, мы пообщались с адвокатом Лилией Петрик и юристом по гражданскому праву Еленой Мироновой.
По словам экспертов, не каждая деятельность законна и прозрачна для государства. Очевидно, что для развлекательного заведения нужны лица, которые общаются с гостями и знакомят их с меню. Вот почему такие профессии, как официант, бармен, администратор считаются легитимными. Чего не скажешь о консуматорсве: эта деятельность не является законной и имеет много нюансов. Так могут ли девушки, решившие заняться консумацией, как-то защитить свои права?
«Работа на консумации носит договорной характер, то есть должен быть заключен письменный договор. Устные соглашения, переписки в мессенджерах могут быть только в совокупности доказательств, если дело дойдет до суда», — сообщила Петрик.
Таким образом, будущие консуматорши для своей правовой защиты должны сделать следующее:
выбрать агентство, которое будет представлять их интересы перед заведением и сможет взять на себя риски;
требовать заключения трудового договора, в котором четко оговорить круг своих обязанностей и порядок расчета оплаты за услуги;
если девушка решила заняться консумацией за границей, то она должна заключить с заведением договор, составленный на двух языках.
При выполнении всех этих пунктов у консуматорши не возникнут трудности с оплатой ее труда.
«Согласно позиции Верховного суда РФ, изложенной в Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации «О применении судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у работодателей – физических лиц и у работодателей – субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям» любые сомнения о выполнении работником трудовых функций трактуются в пользу работника», — пояснила Миронова.
Поскольку консумация — незаконная деятельность, то заведение вряд ли захочет доводить конфликт с работником до суда. В этом случае высока вероятность того, что спор закончится договоренностью сторон на досудебной стадии.
Если же девушка-консуматор не заключила договор с заведением, то получить оплату за свои услуги будет сложно. В сложившейся ситуации есть две причины, по которым жертвы не пытаются отстоять трудовые права.
Во-первых, потерпевшие опасаются «работодателей». Из-за отсутствия договора девушки не смогут подтвердить оказание услуг заведению.
Во-вторых, консуматорши осознают, что ведут себя недобросовестно с клиентами заведения. По мнению экспертов, этот фактор также останавливает их в желании добиться справедливости.
Таким образом, консумация — опасный бизнес. С каждым днем пострадавших от этой сферы становится все больше. Мужчины ведутся на красивые тела девушек, а сами консуматорши обольщаются мечтами о роскошной жизни. Зная об этих слабостях, злоумышленники их умело используют и остаются безнаказанными перед законом.