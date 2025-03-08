«Начинаются какие-то нехорошие шутки»: женщина-пилот рассказала о давлении мужчин в профессии

Женщина-пилот рассказала о сложностях трудоустройства в России. Об этом она сообщила в беседе со «Страстями».

Людмила Пельгасова — одна из немногих женщин, которая работает пилотом гражданской авиации. По ее словам, даже во время трудоустройства многие женщины сталкиваются с неуместными шутками в свой адрес.

«Есть авиакомпании, которые вообще наотрез отказываются от девушек-пилотов. Бывает такое, когда ты отправил свое резюме, а в ответ просто тишина, как будто там померли все. Или когда ты приходишь, например, на собеседование и уже сразу в ответ начинаются какие-то нехорошие шутки или там „Ой, вот нам девиц тут не надо“», — рассказала она.

Пилот призналась, что такие высказывания служат хорошей «лакмусовой бумажкой» и сигнализируют о том, что данный работодатель судит не по профессиональным качествам, а по гендерной принадлежности.

«Слава Богу, выбор есть, можно развернуться и пойти в другую авиакомпанию, ну в конце концов, попробовать поискать работу за рубежом», — добавила она.

Полное интервью с Людмилой Пельгасовой читайте по ссылке.