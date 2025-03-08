«Ой, нам девиц тут не надо»: женщина-пилот рассказала о гендерных предрассудках и давлении патриархата в профессии
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Людмила Пельгасова — одна из немногих в мире женщин-пилотов. Она работала в «Аэрофлоте» и авиакомпании «Россия», сейчас Людмила — старший пилот-инструктор в компании «Дрим Аэро».
«Страсти» поговорили с пилотом о сложностях в профессии и гендерных предрассудках, которые до сих пор мешают многим при трудоустройстве.
Расскажите, как вы решили стать пилотом? Мечтали об этом с детства?
Вообще, с детства такой мечты и цели не было. Были какие-то мечты о профессиях, которые сменяли одна другую. Мое первое образование — это инженер-энергетик, семь лет я проработала по специальности, но при этом я еще и занималась в аэроклубе. Сначала я прыгала с парашютом в ДОСААФ, потом посмотрела у соседей, там чего-то жужжит, летает. Это оказался Авиационный учебный центр, в котором можно было выучиться на частного пилота маленького самолетика. Меня это так заинтересовало, я подумала: почему бы не попробовать? Потом я получила свое частно-пилотское свидетельство и некоторое время ездила к ним летать на Cessna [небольшой самолет, — прим. ред.].
Деньги у меня были, но спускать их все на увлечение было бы немного странно, и тут я подумала, а почему бы не сделать наоборот? Чтобы мне за это платили, а не я. Тогда я стала искать варианты, как эту идею реализовать. В итоге все сошлось к тому, что в летное училище поступать все-таки пришлось. В итоге я окончила летное училище и оказалась в «Аэрофлоте».
Принято считать, что пилот — мужская профессия, но с годами гендерная принадлежность к той или иной профессии стирается. Как считаете, это хорошая тенденция?
На самом деле, тенденция того, что в профессиях начинает исчезать гендерная принадлежность, начинают стираться эти границы, это просто отлично! Потому что человек, в первую очередь в отношении профессиональной деятельности — это специалист хороший или плохой. И только во вторую очередь дяденька или тетенька. Важно только насколько хорошо мы справляемся со своим профессиональными обязанностями, а все остальное, это как бы по ту сторону профессии остается, это личное.
В мире до сих пор процент женщин-пилотов составляет около 6%. Как думаете, почему этот показатель настолько мал?
Если мы посмотрим на мир в целом, увидим, что там достаточно много стран, скажем, такого очень радикального толка. В которых женщинам на улицу-то в одиночестве лучше не выходить, не говоря уже о том, что работать на таких профессиях. Эти страны тоже учитываются в общей статистике. Если мы поговорим о европейских странах, то там по-моему достаточно нейтрально относятся к специалистам вне зависимости от пола. В России девушек стали в летное училище принимать только в 2009 году. Это значит, что если они три года учились, только в 2012 году выпустились. А если они учились пять лет, то еще на два года позже. Но потом случилось еще много нехороших историй — то COVID, то еще какой-нибудь апокалипсис, и в течение этого времени все выпустившиеся просто не имели возможности себе найти работу. Ситуация меняется и будет выправляться, я думаю.
Есть ли предрассудки насчет пола у тех, кто принимает на работу пилотов или обучает их? Может, вы сталкивались с подобным?
Ответ на этот вопрос частично дополняет ответ на предыдущий, так как еще одной причиной того, что девочек-пилотов мало, стало то, что они, просто не смогли пробиться и преодолеть нежелание работодателей брать их на работу. Да, разумеется, все это есть, все это цветет буйными красками и понятно, что в цивилизованном мире, как бы не странно это говорить, но зависит от компании. Есть авиакомпании, которые вообще наотрез отказываются от девушек-пилотов. Бывает такое, когда ты отправил свое резюме, а в ответ просто тишина, как будто там померли все. Или когда ты приходишь, например, на собеседование и уже сразу в ответ начинаются какие-то нехорошие шутки или там «Ой, вот нам девиц тут не надо». Это, кстати, на самом деле очень хорошая лакмусовая бумажка. Это значит, что сюда ходить не надо. Слава Богу, выбор есть, можно развернуться и пойти в другую авиакомпанию, ну в конце концов, попробовать поискать работу за рубежом.
На рейсах вы летаете вместе с мужчинами, или случается, когда коллегой по штурвалу становится женщина?
Я знаю, что за границей бывают чисто женские экипажи. Мне пока так ни разу не попадалось. У меня всегда коллега мужчина. Наверное потому, что их просто больше в профессии. Ну вообще, кстати, это был бы интересный опыт. Почему бы и не слетать чисто в дамском экипаже?
А как к работе относится ваша семья, муж? Опасно, да и подолгу не бываете дома.
На самом деле это зависит от специфики работы компаний, рейсов. Фактически человек, летающий на коротких рейсах, каждый вечер, утро или день дома, за исключением тех случаев, когда отправляют в командировку. Командировка, как правило, продолжается неделю. То есть не то, чтоб прям подолгу месяцами я не появляюсь дома. Нет, так не бывает.
У меня не очень большая семья — я, муж и кошки. Муж относится нормально к работе, потому что мне так хорошо, потому что мне так правильно. У него своя работа, у меня своя работа, у каждой из этих работ есть специфики. У него это работа с людьми в первую очередь, он учитель, в ней есть, скажем так, свои, негативные какие-то моменты. Но этот человек с графиком 5/2 и длинным отпуском. А если говорить обо мне, то я человек с другим графиком, но тем не менее, все это вполне себе в быту совместимо, почему бы и нет?
Как вы отдыхаете вне неба и полетов?
Я человек с достаточно большим количеством хобби, поэтому всегда есть чем заняться. Сейчас у меня одним из таких увлечений является шитье на авторских шарнирных кукол, изготовление всяких аксессуаров, какие-то фотосессии, сюжеты с ними. У нас там такое целое кукло-сообщество, принимаем участие в разных выставках. А если мы говорим о таких внекомнатных занятиях, мы семья туристов, очень любим ходить в походы, на катамаранах, по всяким речкам, на байдарках по морю. Ну и в целом любим путешествовать, лазить где-нибудь в сложных местах.
Наше интервью приурочено к Международному женскому дню — что бы вы пожелали девочкам, которые только присматриваются к выбору профессии и могут быть подвержены влиянию патриархата?
Главное пожелание наверное в том, чтобы они в первую очередь прислушивались к себе — чего именно им хочется от жизни, кем им хочется быть. Им, а не маме, папе, тете и еще кому-то. Потому что выбирая профессию, человек выбирает в принципе свою будущую жизнь, свой стиль и уровень жизни. Выбирает то, чем он будет заниматься в течение достаточно долгого времени. Да, профессию, конечно, можно сменить. И, наверное, одной из целей моего рассказа было донести то, что это решение не окончательное, что действительно можно получить одну профессию, проработать по ней, а потом решить все изменить и это получится. С патриархатом та же история — этому не место в профессиональной жизни и в принятии решений. Они диктуют какие-то давным-давно уже ставшие неактуальными предрассудки, которые возникли вообще в очень темные, дремучие века.
Ну и надо всегда рассчитывать на себя, не ждать, что кто-то придет, что-то принесет, развернет и положит перед вами. Нет, так не будет.
Наш сайт называется «Страсти», а что такое страсть для вас?
Для меня слово страсть имеет такую отчетливую негативную окраску, потому что оно, как правило, обозначает эмоции, которые вышли из-под контроля и управляют человеком. А так ведь быть не должно. Это не значит, что человек не может искренне радоваться, испытывать ощущение счастья, горевать от всей души. Но эмоции никогда не должны выходить за границы и переполнять ту область, которая им предназначена.
Выражаем благодарность компании «Дрим Аэро», предоставляющей услуги авиатренажеров.