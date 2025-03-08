«Ой, нам девиц тут не надо»: женщина-пилот рассказала о гендерных предрассудках и давлении патриархата в профессии

Людмила Пельгасова — одна из немногих в мире женщин-пилотов. Она работала в «Аэрофлоте» и авиакомпании «Россия», сейчас Людмила — старший пилот-инструктор в компании «Дрим Аэро».

«Страсти» поговорили с пилотом о сложностях в профессии и гендерных предрассудках, которые до сих пор мешают многим при трудоустройстве.

Расскажите, как вы решили стать пилотом? Мечтали об этом с детства?

Вообще, с детства такой мечты и цели не было. Были какие-то мечты о профессиях, которые сменяли одна другую. Мое первое образование — это инженер-энергетик, семь лет я проработала по специальности, но при этом я еще и занималась в аэроклубе. Сначала я прыгала с парашютом в ДОСААФ, потом посмотрела у соседей, там чего-то жужжит, летает. Это оказался Авиационный учебный центр, в котором можно было выучиться на частного пилота маленького самолетика. Меня это так заинтересовало, я подумала: почему бы не попробовать? Потом я получила свое частно-пилотское свидетельство и некоторое время ездила к ним летать на Cessna [небольшой самолет, — прим. ред.].

Деньги у меня были, но спускать их все на увлечение было бы немного странно, и тут я подумала, а почему бы не сделать наоборот? Чтобы мне за это платили, а не я. Тогда я стала искать варианты, как эту идею реализовать. В итоге все сошлось к тому, что в летное училище поступать все-таки пришлось. В итоге я окончила летное училище и оказалась в «Аэрофлоте».

Принято считать, что пилот — мужская профессия, но с годами гендерная принадлежность к той или иной профессии стирается. Как считаете, это хорошая тенденция?

На самом деле, тенденция того, что в профессиях начинает исчезать гендерная принадлежность, начинают стираться эти границы, это просто отлично! Потому что человек, в первую очередь в отношении профессиональной деятельности — это специалист хороший или плохой. И только во вторую очередь дяденька или тетенька. Важно только насколько хорошо мы справляемся со своим профессиональными обязанностями, а все остальное, это как бы по ту сторону профессии остается, это личное.

В мире до сих пор процент женщин-пилотов составляет около 6%. Как думаете, почему этот показатель настолько мал?

Если мы посмотрим на мир в целом, увидим, что там достаточно много стран, скажем, такого очень радикального толка. В которых женщинам на улицу-то в одиночестве лучше не выходить, не говоря уже о том, что работать на таких профессиях. Эти страны тоже учитываются в общей статистике. Если мы поговорим о европейских странах, то там по-моему достаточно нейтрально относятся к специалистам вне зависимости от пола. В России девушек стали в летное училище принимать только в 2009 году. Это значит, что если они три года учились, только в 2012 году выпустились. А если они учились пять лет, то еще на два года позже. Но потом случилось еще много нехороших историй — то COVID, то еще какой-нибудь апокалипсис, и в течение этого времени все выпустившиеся просто не имели возможности себе найти работу. Ситуация меняется и будет выправляться, я думаю.