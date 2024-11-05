«Начинала болеть голова»: Диана Милютина о съемках в помещении «с плохой энергетикой»

Актриса Диана Милютина рассказала о съемках в помещении «с плохой энергетикой». Диана пожаловалась на опустошение после тяжелых смен в беседе с сайтом «Страсти».

По словам Милютиной, ей трудно, когда на площадке много актеров: от скопления людей у нее «убывает энергия». Также Диана отметила, что чувствует усталость после взаимодействия с партнерами, «которых можно назвать энергетическими вампирами». Но больше всего ей запомнились съемки в помещении с плохой аурой.

«Да, бывали случаи, когда мы снимали в помещении с плохой энергетикой. Там было очень темно, и факелы коптели потолки. От этого начинала болеть голова, и, конечно, после съемок наступало опустошение», — высказалась звезда сериала «Молодежка. Новая смена».

Диана добавила, что считает себя суеверным человеком. Однако, в отличие от многих коллег, она не совершает особых ритуалов перед выходом на сцену и съемками.

«Да, я суеверный человек, но не настолько сильно, чтобы не переходить дорогу, если ее перебежит черная кошка. Мои ритуалы — повторить текст перед съемками и выучить роль перед спектаклем», — резюмировала Милютина.

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