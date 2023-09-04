Начальник ИК-5 Трофимов рассказал о пошиве костюмов и изготовлении школьных парт в колонии

Осужденные колонии ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Мордовия, где сидят бывшие сотрудники правоохранительных органов, судьи и прокуроры, занимаются пошивом костюмов для государственных структур и изготовлением школьных парт. Подробнее об их работе порталу «Страсти» рассказал начальник учреждения, подполковник Валерий Трофимов.

На территории колонии есть швейный и продовольственный цеха, мебельное производство, деревообработка, животноводство и даже мини-птицеферма. Многие из них как раз появились при Трофимове. Технику для работы приобретали сами.

Сейчас ИК-5 получает контракты и заказы. Так, швейный цех делает форму для государственных структур. В месяц выпускают 3000 костюмов без брака.

В мебельных цехах производят учебные столы для школьников. В колонии даже создают окна, и в планах открыть новые цеха, подписать очередные контракты.

Осужденные заняты на производстве по 8 часов, у них есть обед. За работу заключенные получают 16 тыс. рублей в месяц. Предусмотрены больничные и отпуска.

Из всего контингента пятой колонии только 9 человек не задействованы в рабочих процессах: 8 пенсионеров и один инвалид, они получают пенсию.

Больше всего рабочих рук занято в швейном цехе. Чтобы изготовить костюм, надо соблюсти несколько этапов, у каждого здесь своя роль.

По словам Трофимова, перед началом работы заключенных обучают: подробно рассказывают, что и как нужно делать. В колонии учитывают их пожелания и навыки.

Подробнее о жизни осужденных в мордовской ИК-5 читайте в нашем материале.