Территория строгого режима: жизнь, работа и свадьбы заключенных в мордовской колонии номер пять
Начальник колонии №5 Валерий Трофимов показал, в каких условиях преступники отбывают наказание.
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Мир за колючей проволокой: как живут и проводят будни заключенные? Нам удалось посмотреть, в каких условиях отбывают наказание преступники, чем они занимаются, и увидеть рабочий процесс. Мы побывали во ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Мордовия. Это мужская колония строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров. «Пятерка» является одной из самых крупных. И… одной из самых сложных. Экскурсию по ФКУ ИК-5 УФСИН нам провел начальник колонии, подполковник Валерий Трофимов.
Он первый в семье, кто работает в системе, папа - лесник, мама – учительница, сейчас оба на пенсии. Сам прошел большой путь прежде, чем стал начальником колонии и подполковником. У него тяжелый, но теплый взгляд, сканирующий с первых секунд. В «пятерке» он с 2015 года. Когда ему предложили работу в ИК-5, Трофимов не обрадовался — контингент осужденных не простой, большая часть — бывшие сотрудники правоохранительных органов, экс-коллеги. Многие сидят за взятки и наркотики, один из самых известных сидельцев - «полковник-миллиардер» Дмитрий Захарченко (экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко приговорен к 12 годам и 6 месяцам колонии за взятки в размере 1,4 млрд рублей, прим. «Страсти»).
Но Трофимов не боится трудностей и приступил к работе. Валерий - энергичный мужчина, рядом с ним спокойно и не страшно, хотя вокруг заключенные. «Вот этот, видите вдали, бывший милиционер, убил свою 10-летнюю падчерицу», «а из новых – в марте поступил людоед, служил во внутренних войсках, увлекся сатанизмом, начал читать черную литературу, впоследствии отрезал живой женщине грудь, дальше сделал трепанацию черепа и съел ее мозги», - рассказывает начальник.
Про эмоции к заключенным Трофимов говорит, что «иногда волосы дыбом, но работаем, работаем». Начальник колонии знает каждого своего осужденного, его характеристику, как он работает на производстве, кто его навещает, чем увлекается - ничего мимо не пройдет. Вопрос «есть ли у вас буйные и как вы с ними взаимодействуете» - считается глупым. Таких нет. Потому что все заняты делом. Самая большая мотивация у осужденных именно РАБОТАТЬ. Это заслуга и победа Трофимова. Заняты практически все! Всего 6 заключенных из 600 осужденных находится в ШИЗО (штрафной изолятор, прим. «Страсти»). Все остальные хотят работать, а кто-то из осужденных даже предлагает свои инициативы, но об этом позже.
Давайте начнем с самого начала. Прежде, чем попасть на территорию колонии, нужно пройти КПП, показать паспорт, технику, дать себя обыскать и оставить телефон. И вот мы оказались будто на другой планете. Без связи с внешним миром, где чувствуется день сурка. А еще невозмутимое спокойствие и безукоризненный порядок. Заключенных в колонии не принято так называть. Осужденные, с ударением на «у» - немного странно звучит, но потом быстро привыкаешь.
Колония выглядит, как поселок, обнесенный забором с колючей проволокой. В целях безопасности там не открывают следующую дверь, пока не закроют другую. Тут и казармы, где живут осужденные. И цеха, где они работают. Есть и швейный, продовольственный, мебельное производство, деревообработка, животноводство и даже мини-птицеферма. А еще в колонии есть свой конь-любимец, который тоже занят делом. Лошадь зовут, конечно же, Король, и один из осужденных с ним работает. С помощью коня тяжелые грузы перемещают от одного здания к другому.
Многие цеха появились именно при Трофимове, всю технику купили сами. Сейчас есть контракты, заказы. Например, швейный цех делает костюмы для государственных структур. Нагрузка большая. 3000 костюмов выпускают в месяц без брака, такие вот объёмы. Смотря на одежду, даже не думаешь, кем она сделана.
Мебельное производство предусматривает, как бы иронично это ни звучало, выпуск столов для школьников, а еще для администраций. Создают даже окна, и в планах на следующий год открыть новые цеха, подписать следующие контракты. Выручка с приходом Трофимова по заказам увеличилась в разы.
Обстановка во время работы такая, что все заняты делом, не отвлекаются, очень сосредоточены. Зарплата у каждого 16 тыс. рублей, а смена длится 8 часов, есть обед, как положено. Предусмотрены и отпуска, и больничные – все, как у людей. Среди осужденных в пятой колонии 8 пенсионеров и один инвалид, они получают пенсию и не задействованы в рабочих процессах.
В швейном цехе больше всего рук. И у каждого своя работа. Готовый костюм получается за несколько этапов, у каждого отдела своя роль. И тут даже маленькая тряпочка передается дальше, и так несколько раз прежде, чем выйдет форма. Перед работой заключенных обучают, им рассказывают, что и как нужно делать. Учитывают навыки и пожелания.
Один из заключенных, например, заявил желание сделать памятник к 9 Мая. Трофимов пошел навстречу, и получился достойный результат. На воле осужденный был «рукастым», и сейчас в колонии ему дают возможность строить, в планах - реконструкция фонтана.
Для чего и кого? Сама колония для многих, как … дом. Плохой-хороший, но временно, как ни крути – дом, и у кого-то на многие годы…
На территории также есть магазин, где осужденные могут купить товары по необходимости. В основном молочка и сигареты. Жилая зона, где коротают свой многолетний срок осуждённые, чем-то напоминает воинскую часть. Здесь есть все для нормальной жизнедеятельности: от библиотеки до санчасти. Есть даже церковь: на все праздники приезжает батюшка, открыта купель, где на Крещение при желании можно окунуться.
Но везде стоят камеры – не скрыться. И не забыться, где ты.
При колонии имеется комната ожидания для приезжающих. В колонии предусмотрены несколько комнат для краткосрочных и длительных свиданий. В колонии, повторим, сидят в большей степени осужденные, не потерявшие связи. Их навещают родственники и разрешены три совместных дня с близкими, несколько раз в год (по уголовно-исполнительному кодексу, количество зависит от условий содержания).
В помещениях для длительных свиданий есть двуспальные кровати, а в некоторых установлены даже маленькие, предусмотренные для ребенка. Кухня и душевая – одна на несколько комнат. Заранее есть очередь, составляется график. Всех гостей проверяют, телефоны также сдаются. Иногда пытаются пронести запрещенку, но на КПП все сразу находят. Самое необычное место, где пытались пронести телефон, — это икона.
Осужденные в колонии могут и пожениться. Правда, без гостей и застолья. Только сотрудники колонии, работник ЗАГСа, и, конечно, невеста. Вот и весь состав на «торжество». После свадьбы им разрешены три дня длительных свиданий. Сам Трофимов поддерживает желание заключать брак. Потому что официальная роспись дает возможность длительных свиданий, ведь парам без росписи не положены длительные. Ну и желание брака - шанс на исправление для человека.
Видно, что сам Трофимов болеет делом. Про каждый камушек рассказывает с энтузиазмом. У всего будто есть своя история. Живет работой во всех смыслах. Про график смущенно отвечает, что приезжает в колонию уже к семи утра. Уезжает, как получится, но не раньше восьми часов вечера. И так почти каждый день!
У Трофимова есть своя маленькая традиция. Кто-то 31 декабря ходит в баню, а Валерий приезжает к себе в колонию. Все еще раз осмотреть, проверить и построить планы на новый год. С улыбкой говорит, что 90% поставленных самому себе целей выполняет.
На территории есть две елки: когда Валерий только пришел, они были крохотными, но за восемь лет выросли, а на Новый год их наряжают.
Трофимов говорит, что задач много! И большинство из них касаются «перевоспитания» осужденных: чтобы они занимались делом в колонии, работали, получали свои деньги и приносили пользу. А главное, чтобы, когда вышли, а многие из заключенных надеются на УДО (условно-досрочное освобождение, прим. «Страсти») и стараются для этого, чтобы рецидив не случился, осужденные осознали ошибки и нашли в себе человека, которого когда-то потеряли. С преступниками работают и психологи, есть воспитательная часть, которая организует конкурсы, спортивные соревнования, им читают лекции, показывают фильмы. Очень много сделано, чтобы колония была не просто местом «за колючей проволокой», а осуждённые не чувствовали себя хищниками, загнанными в клетку. Процесс работы – будто вечный механизм, как напоминание для самих осужденных, что они люди.
Редакция портала «Страсти» выражает благодарность УФСИН по Республике Мордовия и лично Айе-Марине Ханиевой за помощь в подготовке материала.