Территория строгого режима: жизнь, работа и свадьбы заключенных в мордовской колонии номер пять

Он первый в семье, кто работает в системе, папа - лесник, мама – учительница, сейчас оба на пенсии. Сам прошел большой путь прежде, чем стал начальником колонии и подполковником. У него тяжелый, но теплый взгляд, сканирующий с первых секунд. В «пятерке» он с 2015 года. Когда ему предложили работу в ИК-5, Трофимов не обрадовался — контингент осужденных не простой, большая часть — бывшие сотрудники правоохранительных органов, экс-коллеги. Многие сидят за взятки и наркотики, один из самых известных сидельцев - «полковник-миллиардер» Дмитрий Захарченко (экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко приговорен к 12 годам и 6 месяцам колонии за взятки в размере 1,4 млрд рублей, прим. «Страсти»).

Но Трофимов не боится трудностей и приступил к работе. Валерий - энергичный мужчина, рядом с ним спокойно и не страшно, хотя вокруг заключенные. «Вот этот, видите вдали, бывший милиционер, убил свою 10-летнюю падчерицу», «а из новых – в марте поступил людоед, служил во внутренних войсках, увлекся сатанизмом, начал читать черную литературу, впоследствии отрезал живой женщине грудь, дальше сделал трепанацию черепа и съел ее мозги», - рассказывает начальник.

Про эмоции к заключенным Трофимов говорит, что «иногда волосы дыбом, но работаем, работаем». Начальник колонии знает каждого своего осужденного, его характеристику, как он работает на производстве, кто его навещает, чем увлекается - ничего мимо не пройдет. Вопрос «есть ли у вас буйные и как вы с ними взаимодействуете» - считается глупым. Таких нет. Потому что все заняты делом. Самая большая мотивация у осужденных именно РАБОТАТЬ. Это заслуга и победа Трофимова. Заняты практически все! Всего 6 заключенных из 600 осужденных находится в ШИЗО (штрафной изолятор, прим. «Страсти»). Все остальные хотят работать, а кто-то из осужденных даже предлагает свои инициативы, но об этом позже.