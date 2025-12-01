«Начали приставать и угрожать»: певец ДжаЯмми рассказал об опасной встрече во время поездки автостопом по России

Певец из Читы Артем Прасков, известный также как ДжаЯмми, в 2022 году стал известен отечественному слушателю по песне «Туман», видео на которую набрало более восьми миллионов просмотров на YouTube. Сегодня артист собирает многотысячные залы по всей России.

Однако знакомство дальневосточного музыканта с остальной страной состоялось задолго до того, как он начал ездить по родине с концертами. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» певец рассказал, как путешествовал автостопом.

Осенью 2015 года Артем вместе с другом решили доехать до Ставропольского края. Они отправились в путь, чтобы убедиться, что «Россия не без добрых людей». Путешествие не обошлось без приключений, некоторые из которых были довольно опасными.