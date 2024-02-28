На «Золотом Граммофоне» раздали папки с компроматом на певца SHAMAN
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На прошедшем 25 февраля в Санкт-Петербурге «Золотом Граммофоне» представителям аккредитованных СМИ раздали «компромат» на певца SHAMAN. Об этом стало известно сайту «Страсти».
«Компромат» представляет собой подборку высказываний владельца «Русской медиагруппы» и лидера группы «Земляне» Владимира Киселева. Материалы оказались в распоряжении издания.
В них Киселев критикует артиста SHAMAN, а также Кремль, Администрацию президента и министра культуры.
В частности, он обвиняет певца в неискренности.
«Одно из многих подтверждений – для исполнения гимна на ВДНХ вместе с Шаманом были приглашены дети из новых регионов России. Они на морозе старались, пели. Но на федеральном телеканале их голоса затерли, остался только Шаман и пара стоящих рядом артисток», - говорится в материалах.
Также приводятся слова Киселева из Telegram-канал Кремлевский шептун. Владелец «Русской медиагруппы» заявляет: «Пятнадцать лет он (SHAMAN) сам пробивался, большим трудом достиг успеха, а теперь его кураторы из Администрации Президента, которые ничего не сделали для его популяризации, таскают его как чучело в базарный день или уродца в цирке Шапито, а других артистов выставляют вторым сортом, его свитой».
На вопросы журналистов, что делать с полученной за две недели до выборов информацией, в пресс-службе «Русского радио» рекомендовали ознакомиться и, по возможности, опубликовать.
Ранее певица Ольга Зарубина объяснила, почему звезды недолюбливают певца SHAMAN.