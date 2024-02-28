На «Золотом Граммофоне» раздали папки с компроматом на певца SHAMAN

На прошедшем 25 февраля в Санкт-Петербурге «Золотом Граммофоне» представителям аккредитованных СМИ раздали «компромат» на певца SHAMAN. Об этом стало известно сайту «Страсти».

«Компромат» представляет собой подборку высказываний владельца «Русской медиагруппы» и лидера группы «Земляне» Владимира Киселева. Материалы оказались в распоряжении издания.

В них Киселев критикует артиста SHAMAN, а также Кремль, Администрацию президента и министра культуры.

В частности, он обвиняет певца в неискренности.

«Одно из многих подтверждений – для исполнения гимна на ВДНХ вместе с Шаманом были приглашены дети из новых регионов России. Они на морозе старались, пели. Но на федеральном телеканале их голоса затерли, остался только Шаман и пара стоящих рядом артисток», - говорится в материалах.