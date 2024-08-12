«На вывод экспертизы почему-то закрывают глаза»: лишенная детей экс-чиновница из Москвы снова подаст в Верховный суд

Экс-чиновница из Москвы рассказала, что готовится второй раз подать в Верховный суд с целью вернуть детей и признать раздел имущества незаконным. Об этом стало известно сайту «Страсти».

Бывший муж через суд взыскал с женщины алименты, забрал детей и половину имущества, приобретенного ею на личные средства. Первое обращение в Верховный суд закончилось тем, что дело вернули на рассмотрение обратно в Саратов. Однако там кассация повторно приняла решение в пользу отца, но не матери.

«Суд первой инстанции детально разобрался, он провел девять заседаний суда. Вопрос по месту жительства детей поставила я. Инициировала, чтобы они проживали со мной. Районный суд после девяти заседаний и детального рассмотрения вопроса принял решение в мою пользу, что дети должны быть с матерью. А вот апелляция и кассация встали на сторону отца. Причем не приведя никаких новых фактов и аргументов, которые не были бы известны суду первой инстанции… Верховный суд все отменил, направил повторно в кассацию. Она опять приняла решение в его пользу…», - сообщила россиянка.

При рассмотрении дела проводилась судебно-психологическая экспертиза. Она установила, что «отец целенаправленно оказывает влияние на детей с целью формирования негативного образа матери».

«Это вывод экспертизы. Но суды на него почему-то настойчиво закрывают глаза и указывают на привычный образ жизни и сложившийся круг общения у детей. Органы опеки тоже якобы встали на защиту детей, не имея возможности сравнить ни условия проживания, ни другие возможности, которых дети лишены, проживая с отцом», - рассказала экс-чиновница.

Женщина готовит вторую жалобу в ВС РФ.

«Я собираюсь повторно обращаться в Верховный суд, чтобы решение районного суда по детям оставили в силе, потому что оно было в мою пользу, в интересах самих детей и их будущего. По разделу имущества планирую добиваться отмены всех ранее принятых решений и направления дела в этой части на новое рассмотрение с нуля», - поделилась собеседница.

Подробнее ее историю читайте в нашем материале.