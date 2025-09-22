«На самом деле он полнейший идиот»: обозревающий глупость блогер Тарасов раскрыл феномен Арсена Маркаряна

Арсен Маркарян появился в момент, когда мужчины почувствовали себя обиженными. Об этом сайту «Страсти» рассказал блогер Эрнест Тарасов. Инфлюенсер, критикующий в своих роликах отказ от здравого смысла, объяснил феномен скандального коллеги, а также заявил о развитии у того идиотизма.

Сейчас Арсен Маркарян находится под стражей. В начале сентября он стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма из-за своих резких высказываний. Маркарян приехал в Москву из Дубая, после чего его задержали правоохранители.

По словам Эрнеста Тарасова, блогер стал популярным на волне противостояния. Мужчины, почувствовавшие себя ущемленными после утверждения женских прав, нашли в Маркаряне голос сопротивления. При том, по словам Тарасова, Арсен «довольно сомнительный персонаж», которого он в свое время недооценил.

«Он стал своеобразным голосом сопротивления для части аудитории, которая чувствовала себя обиженной. Но по факту, Маркарян довольно сомнительный персонаж. Думаю, я даже недооценил его, когда назвал просто глупым. На самом деле он полнейший идиот. Некоторые его высказывания действительно звучали, и в этом и был эффект. Но дальше он сам попался в ловушку своих слов. Хотел хайпануть, снять ролик и уехать, а в итоге пришлось отвечать. Посмотрим, выкрутится ли», — заявил блогер, обозревающий глупость.

