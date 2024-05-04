Шоу «Маска» завершает свой пятый юбилейный сезон. Финал шоу состоится 5 мая на НТВ. «Страсти» расскажут о том, чем запомнился сезон, кто принимал участие в пятом сезоне шоу «Маска», а также какие костюмы стали самыми сложными в производстве.

Участники пятого сезона шоу «Маска». Кто скрывался под костюмами?

В пятом сезоне проекта приняли участие 14 знаменитостей. Большинство из них уже известно: Акула — Артем Качер, Арлекин — Mia Boyka, Водяной — Стас Ярушин, Горилла — Акмаль, Кактус — Катя Иванчикова, Кукуруза — Сергей Майоров, Мотылек — Настасья Самбурская, Перец — Давид Манукян (Дава), Щенок — Денис Клявер, Матрешка — Анастасия Стоцкая.

Нераскрытыми остаются маски Бабочки, Енота, Змея Горыныча и Кота. Причем преданные фанаты проекта уже гадают, кто же может оказаться в этих костюмах. Так, Люся Чеботина может скрываться под маской Бабочки, в Еноте якобы находится Севиль, под маской Кота Ани Лорак. В самом большом костюме Змея Горыныча, по мнению поклонников шоу, скрываются сразу три человека — резиденты Comedy Club Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин.

Отметим, что зрители ориентируются не только на голосовые способности участников, когда пытаются отгадать звезду, но и на подсказки. Перед каждым выступлением зрителям и жюри показывают видео, которые могут быть как в виде рассказа интересных фактов о герое, так и в виде жестов, либо предметов интерьера.