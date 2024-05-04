Чем запомнится пятый сезон шоу «Маска» на НТВ: участники, возвращение Киркорова и финалисты проекта
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Шоу «Маска» завершает свой пятый юбилейный сезон. Финал шоу состоится 5 мая на НТВ. «Страсти» расскажут о том, чем запомнился сезон, кто принимал участие в пятом сезоне шоу «Маска», а также какие костюмы стали самыми сложными в производстве.
Участники пятого сезона шоу «Маска». Кто скрывался под костюмами?
В пятом сезоне проекта приняли участие 14 знаменитостей. Большинство из них уже известно: Акула — Артем Качер, Арлекин — Mia Boyka, Водяной — Стас Ярушин, Горилла — Акмаль, Кактус — Катя Иванчикова, Кукуруза — Сергей Майоров, Мотылек — Настасья Самбурская, Перец — Давид Манукян (Дава), Щенок — Денис Клявер, Матрешка — Анастасия Стоцкая.
Нераскрытыми остаются маски Бабочки, Енота, Змея Горыныча и Кота. Причем преданные фанаты проекта уже гадают, кто же может оказаться в этих костюмах. Так, Люся Чеботина может скрываться под маской Бабочки, в Еноте якобы находится Севиль, под маской Кота Ани Лорак. В самом большом костюме Змея Горыныча, по мнению поклонников шоу, скрываются сразу три человека — резиденты Comedy Club Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин.
Отметим, что зрители ориентируются не только на голосовые способности участников, когда пытаются отгадать звезду, но и на подсказки. Перед каждым выступлением зрителям и жюри показывают видео, которые могут быть как в виде рассказа интересных фактов о герое, так и в виде жестов, либо предметов интерьера.
Члены жюри пятого сезона шоу «Маска»
Постоянными членами жюри сезона являются четыре знаменитости — в этом сезоне ими стали Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. В каждом выпуске к ним присоединялась еще одна звезда.
Интересно, что участие Филиппа Киркорова в шоу в качестве члена жюри было под вопросом — после участия в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой певца вырезали из новогоднего спецвыпуска шоу. Однако Киркоров все же появился в пятом сезоне в неожиданном для поп-короля образе — с новой скромной прической и в строгом костюме без страз.
Самые сложные маски пятого сезона шоу
Производство масок для участников — трудоемкий процесс. Как рассказали создатели проекта, пошив 14 костюмов занимает примерно год.
Одной из самых сложных в производстве масок в пятом сезоне стал костюм Змея Горыныча — он самый крупный из всех, которые когда-либо производили в телепроекте. Впервые за всю историю шоу одна маска объединяет трех человек, которые размещаются в общем туловище.
На производство костюма Кота ушло почти 40 метров искусственного меха.
Кукуруза ждала своего часа со второго сезона и вот, наконец, эта маска нашла своего героя — им стал автор и ведущий программы «Однажды…» на НТВ Сергей Майоров. Кукуруза сделана из почти 17 кг литьевого пластика.
«Костюм из пластика и полиуретана невероятно тяжёлый: каждый тапок весит 2,5 кг, нижняя часть костюма — 13 кг, верхняя — 17. В нём практически нет воздуха. Прорези для глаз сделаны так, что, смотря туда, не видишь цельную картинку. Поэтому, чтобы видеть край сцены, жюри, балет, зрителей, я вынужден был поворачивать голову и смотреть только в один глазок», — рассказывал Майоров.
А самой легкой маской сезона стал Кактус, под которым скрывалась IOWA — вес костюма составил всего 9 кг.
Генеральный продюсер «Вайт Медиа» подвела итоги пятого сезона шоу
Генеральный продюсер «Вайт Медиа» Юлия Сумачева эксклюзивно для «Страстей» рассказала, что последний сезон «Маски» прошел успешно.
«Удалось реализовать практически всё, что задумывалось. Конечно, для меня развитие сезона и то, как артисты снимали маски, было как всегда сюрпризом. Мне казалось, что всё должно было сложиться совсем иначе, но маска, как я говорю, сама себя продюсирует, поэтому всё случилось так, как случилось», — рассказала она.
Мы поинтересовались у Юлии Сумачевой, кто из участников пятого сезона был самым капризным. Продюсер рассказала, что самым сложным костюмом, с точки зрения работы, стал Змей Горыныч.
«Слово „капризный“ достаточно сложное. Наверное, лучше сказать требовательный. С точки зрения подготовки к выступлениям много времени ушло на работу со Змеем Горынычем. Горынычи каждый раз хотели что-то подготовить, до выступления обязательно должен был быть стендап, требовался различный реквизит, их часто переодевали. В общем, было очень много разных деталей», — объяснила она.