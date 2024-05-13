«На него спрос минимальный»: продюсер предсказал крах карьеры Гребенщикова*

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов высказался об уехавшем из России после начала СВО музыканте Борисе Гребенщикове* (признан иноагентом на территории РФ). Его слова приводит сайт «Страсти».

По мнению продюсера, покидая родину, Гребенщиков* рассчитывал, что сможешь продолжить гастролировать и собирать аншлаги, но уже в городах Европы. Тем не менее, как признался Дворцов, этого не произошло.

«Я могу сказать, что каждый из них (из иноагентов — прим. „Страсти“), включая Бориса Гребенщикова*, подумал, что сможет эмигрировать вовремя в другую страну и, соответственно, там дальше продолжать зарабатывать большие деньги, гастролировать, иметь какую-то славу, популярность. Ну ничего подобного, потому что все, что они имели в России, они там этого иметь не будут», — заявил продюсер.

Шоумен уточнил, что лидер рок-группы «Аквариум» по-прежнему имеет выступления за границей, однако их количество сократилось в разы.

«Спрос на него сейчас там есть, но он достаточно маленький. Процентов 10 из 100. Почему? Потому что там, за границей, повторюсь, никто никому не нужен, особенно продажные твари — люди, предавшие свою родину взамен на деньги, на какие-то еще блага. Вот эти моменты, конечно, у всех на слуху», — поделился Дворцов.

Продюсер также отметил, что карьеру Гребенщикова* в недалеком будущем может ждать крах. В РФ, по его словам, музыкант мог получать за концерт до пяти миллионов рублей, но за границей дела обстоят совершенно иначе.

«Безусловно, тех гонораров, которые у него были в России, за границей нет. Он хорошо зарабатывал на родине: один концерт мог стоить от трех до пяти миллионов рублей. Соответственно, все это он здесь оставил. Единственное, он забыл то, что ему Россия дала славу, популярность, большие деньги, корпоративы, закрытые и открытые мероприятия, где он работал непосредственно. И сейчас, находясь за границей, на него спрос минимальный. <…> Европа ему ничего этого не даст, и больше скажу, что эта популярность, думаю, уже скоро у него закончится. Он просто будет ходить и побираться, как все иноагенты, находящиеся на территории той страны, где они сейчас проживают», — заключил он.

Ранее Сергей Дворцов заявил, что Алла Пугачева не спасет карьеру Андрея Макаревича** (признан иноагентом на территории РФ) за границей.

*(признан иноагентом на территории РФ)