«На любой вкус и цвет»: продюсер о стоимости декораций для шоу «Маска»

Продюсер и основатель event-компании MIRANS GROUP Миранселла Бричак рассказала о том, как создаются декорации для популярных шоу на ТВ. В интервью сайту «Страсти» она раскрыла секреты закулисья проектов «Ты Супер!», «Маска», «Точь-в-Точь» и «Дом-2».

По словам девушки, для оформления сцены проекта «Маска» использовали декорации в готовом виде. Но специалисты дорабатывали их по цветовой гамме – перекрашивали, если требовалось.

«По стоимости все зависело от задачи. Если это готовый декор для сцены, а у нас на складе было более 500 позиций на любой вкус и цвет, то в среднем аренда композиции выходила от 50-100 тыс. в сутки. Изготовление декораций с нуля начинается от 150-300 тыс. руб. Поэтому уже готовый декор пользовался спросом – это быстро и выгодно», – рассказала звезда.

По словам продюсера и основателя агентства, она лично контролировала процессы на площадках. Мы решили узнать о трудностях, с которыми сталкивалась команда.

«Как я уже рассказала выше, у нас было огромное преимущество за счет большого ассортимента готовых декораций. Очень часто на разные ТВ-съемки реквизиторы проектов декорации искали за 2-3 дня, мы организовывали срочную доставку и воссоздавали необходимую атмосферу, практически, за несколько часов», – поделилась Бричак.

Девушка заявила, что у них не было жестких рамок, а возможности креатива были «безграничны».

Полное интервью с продюсером Миранселлой Бричак можно прочитать здесь.