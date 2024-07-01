«Возможности креатива безграничны»: продюсер о создании декораций для шоу «Маска», «Дом-2» и «Точь-в-точь»

Телеведущая, продюсер, основатель event-компании MIRANS GROUP, организатор мероприятий для крупных площадок и создатель декораций для самых популярных шоу на ТВ Миранселла Бричак раскрыла в интервью сайту «Страсти» секреты закулисья проектов «Ты Супер!», «Маска», «Точь-в-Точь» и «Дом-2».

Эта обаятельная девушка успевает пробовать себя в разных творческих сферах. Она является ведущей одного из крупнейших музыкальных телеканалов страны и записывает песни. Миранселла выходит на красные дорожки с мэтрами русской эстрады, а впереди у нее множество планов. О них и о многом другом она рассказала в беседе с нами.

Расскажите, как Вы стали продюсером и с чего начинался Ваш путь?

Продвижением личностей начала заниматься еще с момента становления моего ивент-агентства, путь в продюсировании насчитывает более 15 лет. Я находила малоизвестных артистов, выращивала и раскручивала их через свое агентство.

Мы создавали яркие театральные шоу со спецэффектами, выступали на крупных площадках Москвы и в ТРЦ. Сейчас практически все ребята из моей команды уже самостоятельно покоряют просторы шоу и медиа индустрии, периодически вижу их по ТВ и радуюсь их росту и успеху.

На данный момент сменила ивент направление и ушла в медиа сферу. Мне очень интересны телевидение и киноиндустрия. На продюсировании у меня два сериала и полный метр, а также несколько авторских рубрик на музыкальном телеканале.

Что входит в Вашу работу? Какой у Вас обычный рабочий день?

Нахожу интересные для меня проекты и занимаюсь их продвижением, выстраиваю коммуникацию с партнерами. Применяю свой опыт, знания и, конечно, привлекаю к проектам свои наработанные контакты. График у меня достаточно гибкий, сама управляю своим временем.

Вы работаете с декорациями – есть стереотип, что это мужская работа – правда ли это? С какими сложностями сталкиваетесь?

Мужская работа именно на самом производстве, а также монтажные работы по их установке. Я занимаюсь созданием проектов, разработкой концепции и визуала, а дальше организую процесс их производства, остальное перекладываю на мужские плечи.

Кого привлекаете к работе? Может математиков, как для фильма «Мастер и Маргарита», чтобы был эффект «пятого измерения»? И как Вам фильм, с точки зрения не зрителя, а декоратора?

Для сериалов, над которыми я работаю, мы тоже привлекаем специалистов. В один сериал, про финансовую пирамиду, пригласили экспертов по финансам и советников, которые разбираются во всех тонкостях инвестирования, чтобы грамотно раскрыть существующие мошеннические схемы для зрителя и показать реальные истории из жизни.

В другой детективный психологический сериал внедрили практикующих психологов, которые помогают раскрыть глубину сюжета.

«Мастер и Маргарита» очень эффектный фильм, я смотрела его на одном дыхании. Несомненно, воссозданным масштабом, спецэффектами и декорациями, восхищена!

А какой фильм из современных выделяете? Опять же со взгляда декораций?

Из последних премьер это «Летучий Корабль», полное погружение в сказочный мир, благодаря декорациям и передовым цифровым технологиям, ожившие персонажи передают ощущение волшебства. Моя компания занимается именно сказочными декорациями (замки, троны, печки), поэтому такие фильмы смотрю с особым интересом.

Как за десять лет изменилось отношения к декорациям для фильмов? Что новое появилось?

Появилось больше компьютерной графики, но без декораций, в любом случае, не обойтись, именно в комплексе все делает фильмы сочнее.