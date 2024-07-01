«Возможности креатива безграничны»: продюсер о создании декораций для шоу «Маска», «Дом-2» и «Точь-в-точь»
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Телеведущая, продюсер, основатель event-компании MIRANS GROUP, организатор мероприятий для крупных площадок и создатель декораций для самых популярных шоу на ТВ Миранселла Бричак раскрыла в интервью сайту «Страсти» секреты закулисья проектов «Ты Супер!», «Маска», «Точь-в-Точь» и «Дом-2».
Эта обаятельная девушка успевает пробовать себя в разных творческих сферах. Она является ведущей одного из крупнейших музыкальных телеканалов страны и записывает песни. Миранселла выходит на красные дорожки с мэтрами русской эстрады, а впереди у нее множество планов. О них и о многом другом она рассказала в беседе с нами.
Расскажите, как Вы стали продюсером и с чего начинался Ваш путь?
Продвижением личностей начала заниматься еще с момента становления моего ивент-агентства, путь в продюсировании насчитывает более 15 лет. Я находила малоизвестных артистов, выращивала и раскручивала их через свое агентство.
Мы создавали яркие театральные шоу со спецэффектами, выступали на крупных площадках Москвы и в ТРЦ. Сейчас практически все ребята из моей команды уже самостоятельно покоряют просторы шоу и медиа индустрии, периодически вижу их по ТВ и радуюсь их росту и успеху.
На данный момент сменила ивент направление и ушла в медиа сферу. Мне очень интересны телевидение и киноиндустрия. На продюсировании у меня два сериала и полный метр, а также несколько авторских рубрик на музыкальном телеканале.
Что входит в Вашу работу? Какой у Вас обычный рабочий день?
Нахожу интересные для меня проекты и занимаюсь их продвижением, выстраиваю коммуникацию с партнерами. Применяю свой опыт, знания и, конечно, привлекаю к проектам свои наработанные контакты. График у меня достаточно гибкий, сама управляю своим временем.
Вы работаете с декорациями – есть стереотип, что это мужская работа – правда ли это? С какими сложностями сталкиваетесь?
Мужская работа именно на самом производстве, а также монтажные работы по их установке. Я занимаюсь созданием проектов, разработкой концепции и визуала, а дальше организую процесс их производства, остальное перекладываю на мужские плечи.
Кого привлекаете к работе? Может математиков, как для фильма «Мастер и Маргарита», чтобы был эффект «пятого измерения»? И как Вам фильм, с точки зрения не зрителя, а декоратора?
Для сериалов, над которыми я работаю, мы тоже привлекаем специалистов. В один сериал, про финансовую пирамиду, пригласили экспертов по финансам и советников, которые разбираются во всех тонкостях инвестирования, чтобы грамотно раскрыть существующие мошеннические схемы для зрителя и показать реальные истории из жизни.
В другой детективный психологический сериал внедрили практикующих психологов, которые помогают раскрыть глубину сюжета.
«Мастер и Маргарита» очень эффектный фильм, я смотрела его на одном дыхании. Несомненно, воссозданным масштабом, спецэффектами и декорациями, восхищена!
А какой фильм из современных выделяете? Опять же со взгляда декораций?
Из последних премьер это «Летучий Корабль», полное погружение в сказочный мир, благодаря декорациям и передовым цифровым технологиям, ожившие персонажи передают ощущение волшебства. Моя компания занимается именно сказочными декорациями (замки, троны, печки), поэтому такие фильмы смотрю с особым интересом.
Как за десять лет изменилось отношения к декорациям для фильмов? Что новое появилось?
Появилось больше компьютерной графики, но без декораций, в любом случае, не обойтись, именно в комплексе все делает фильмы сочнее.
Организовывали ли Вы мероприятия для звезд кино или шоу-бизнеса?
Да, конечно, организовывали для звезд и делали шоу для первых лиц государства. У нас в агентстве с медийными клиентами подписывалось соглашение NDA. К сожалению, о большинстве грандиозных проектов не смогу рассказать в открытую.
Есть ли у Вас табу в работе?
Табу на конфликтные ситуации в команде и с клиентами, на обсуждение политических, религиозных вопросов.
С кем из шоу-бизнеса работали? Были ли скандалы?
Со всеми поддерживаем дружелюбное общение, ко мне притягиваются личности на моей волне и любое сотрудничество складывается гармонично.
С кем бы Вы хотели посотрудничать из звезд?
Смотря для какого проекта. Если речь идет о кинематографе: с Федором Бондарчуком. Если о музыкальной деятельности: с Игорем Крутым. Что касается телевидения, планирую сотрудничество, с Андреем Малаховым.
Раскройте изнанку работы на телеканале? Какие есть плюсы и минусы?
В качестве телеведущей мне нравится быть на главном экране, вижу для себя только плюсы. И с радостью просматриваю записанные программы, каждый раз делаю работу над ошибками, чтобы в следующий раз доработать интонации, жесты, эмоции.
В качестве продюсера решаю организационные вопросы в удобное для меня время, это тоже огромный плюс.
Возможно, Вы следили за выходами звезд на Каннском кинофестивале? Хотели бы тоже выйти на дорожку? И что думаете по поводу российских звезд, которые туда приезжают? К примеру Виктория Боня, Ксения Собчак?
Конечно, Каннский кинофестиваль и выход на красную дорожку есть в списке моих ближайших планов. По поводу российских звезд, если им хочется быть причастными к такому событию, почему бы и нет.
Расскажите, как создаются декорации для проекта «Маска»? Вы тоже ничего не знаете о засекреченных героях? Были ли забавные случаи, связанные с проектом?
Большинство декораций из нашей мастерской, которые использовали для оформления сцены проекта «Маска» уже были в готовом виде, мы их дорабатывали по цветовой гамме, перекрашивали, если требовалось. Информации о засекреченных героях у нас не было, с этим всегда все строго на подобных шоу проектах.
Какая стоимость декорации для одного номера?
По стоимости все зависело от задачи. Если это готовый декор для сцены, а у нас на складе было более 500 позиций на любой вкус и цвет, то в среднем аренда композиции выходила от 50-100 тыс. в сутки. Изготовление декораций с нуля начинается от 150-300 тыс. руб. Поэтому уже готовый декор пользовался спросом – это быстро и выгодно.
Вы сами следите за проектами, в которых работаете? Или это только работа?
Да, лично контролирую все процессы в любых своих проектах.
Ваша команда работала над декорациями к разным шоу «Ты Супер!», «Маска», «Точь-в-Точь», а что их, на Ваш взгляд, отличает? С какими трудностями столкнулись?
Как я уже рассказала выше, у нас было огромное преимущество за счет большого ассортимента готовых декораций. Очень часто на разные ТВ-съемки реквизиторы проектов декорации искали за 2-3 дня, мы организовывали срочную доставку и воссоздавали необходимую атмосферу, практически, за несколько часов.
На сколько у Вас возможность креатива? Или есть жесткие рамки?
Возможности креатива безграничны. Жестких рамок нет, если они не противоречат законам физики.
Какой проект самый для Вас любимый? И высокооплачиваемый?
Самый любимый проект для меня до сих пор это Новогодние спектакли в Детском центральном магазине на Лубянке. Мы вели долгую подготовку, репетировали ночами у огромной елки торгового центра, а днем наслаждались счастливыми эмоциями детей, которые верили в созданную нами сказку. Это были каждодневные спектакли для маленьких гостей ЦДМ. Проект был долгий и высокооплачиваемый, а главное волшебный.
Расскажите о работе на проекте «Дом-2», что запомнилось оттуда?
Мне написали с проекта «Дом-2» по чьей-то рекомендации. Было приятно, что коллеги с телевидения рассказывают о моей компании, рекомендуют.
Какие доходы были за участие?
У нас были частично бартерные договоренности, мы привозили декорации по себестоимости, компанию и меня отмечали как декораторов в соцсетях проекта. Мы делали тематическое оформление, привозили декорации под разные события, шоу и конкурсы.
Вы находитесь в сфере шоу-бизнеса, есть ли у вас друзья оттуда? Или дружбы в шоу-бизнесе нет и не бывает?
Я думаю бывает. Просто я не особо сближаюсь в последнее время с людьми, по личным моментам. У меня больше со всеми деловое взаимодействие, пересечения по проектам и доверительное сотрудничество.
Вы также для фильмов создаете декорации. Расскажите, как подбираются локации для съемок фильма?
У меня не было еще таких кинопроектов, для которых нужно было создавать масштабные декорации. Обращались по поводу разного реквизита, небольшого: часы, свечи, лампы, столы, стулья. Но, это мелкий декор. Декорации, которые создает моя компания: пятиметровые замки, двухметровые троны и разная крупная бутафория.
Наш сайт называется «Страсти», а что для Вас значит «страсть»?
Для меня «страсть» – это гореть своим любимым делом!