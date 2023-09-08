На что молодой семье нужно обратить внимание при покупке первой квартиры: 6 важных нюансов
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Приобретение своего жилья – важный шаг в жизни каждого человека, и особенно молодой семьи. Для такой категории покупателей, впервые ставших правообладателями полноценного недвижимого имущества, покупка квартиры является более чем знаковым событием. Однако на пути к приобретению своего жилья, можно совершить множество досадных ошибок. О чем важно помнить, и что должна учитывать молодая семья в процессе покупки квартиры, порталу «Страсти» рассказала эксперт по недвижимости Милана Левченко.
- Первым делом необходимо решить вопрос, связанный с бюджетом. Определите, какая сумма будет выделена на ежемесячный платеж по ипотеке либо наличными средствами. Такой подход заметно сузит круг потенциальных вариантов и сэкономит время, которое уйдет на поиски нужного жилья.
При четком понимании денежного вопроса составить «портрет» квартиры мечты будет гораздо проще. Кроме того, просчитывайте любые неожиданные моменты, вплоть до того, что кто-то в паре может вдруг попасть под сокращение или незапланированно уйти в декрет, а значит, чтобы вовремя платить по обязательствам, на какое-то время вам могут понадобиться дополнительные денежные средства.
Милана Левченко
Эксперт по недвижимости/наставник первых лиц компаний
Проведите подробный анализ рынка недвижимости, чтобы выявить актуальную стоимость жилья в желаемом для вас районе. Здесь важно избегать сиюминутных настроений и спонтанных поступков, чтобы позже не сокрушаться по поводу собственной импульсивности.
Не отказывайтесь от услуг опытных риэлторов, а также других компетентных лиц, например, юристов, брокеров. Именно они могут предоставить вам важную информацию об актуальных программах ипотеки или субсидировании для молодых семей. Как правило, при помощи опытных экспертов свой идеальный вариант удается найти гораздо быстрее.
Составьте список ключевых требований к будущему жилью: площадь, количество комнат, состояние, этаж и т.д. Определитесь, насколько необходимым является наличие развитой инфраструктуры рядом, а также соседство с такими стратегически важными местами, как детский сад и школа. Выделите для себя ключевые критерии и готовьтесь к определенным компромиссам.
Покупка квартиры — это удачное инвестирование на долгосрочной основе, поэтому к выбору жилья нужно подходить тщательно. Учтите, что оно должно соответствовать вашим потребностям и предпочтениям, а также удовлетворять финансовые возможности семьи. Не забывайте оценивать и такой серьезный момент, как ежемесячная оплата коммунальных платежей, поскольку в некоторых домах они может оказаться довольно высокой. Учитывайте любые «подводные камни» перед покупкой, прежде чем совершить главный шаг.
Помните, что правила и условия получения кредита в различных банковских учреждениях могут быть различными, поэтому всегда проверяйте актуальную информацию на официальных сайтах и консультируйтесь со специалистами. Проясняйте любые непонятные вопросы сразу. Такой подход к покупке будущего жилья сэкономит нервы и позволит получить то, что вы хотите.
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