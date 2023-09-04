Что нужно знать при оформлении ипотеки: эксперт по недвижимости Левченко о 5 нюансах
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Если вы решились на покупку собственной квартиры, у вас есть два варианта – купить ее за отложенные или одолженные у знакомых деньги или оформить ипотеку. Для того чтобы накопить нужную для покупки квартиры сумму, может уйти много лет. Оформив же ипотеку, вы можете выплачивать долг и при этом уже жить в новом доме.
Сегодня ипотечные кредиты выдают многие крупные банки. Однако далеко не все предложения по-настоящему выгодны, к тому же кредит на такую крупную сумму одобряют не всем клиентам. Что нужно знать при оформлении ипотеки, порталу «Страсти» рассказала эксперт по недвижимости Милана Левченко.
Сумма первоначального взноса
Для открытия ипотеки банки обычно устанавливают минимальную сумму первоначального взноса. Для того чтобы нагрузка была посильной, а выплачивать кредит нужно было не слишком долго, специалисты рекомендуют накопить хотя бы 20% от общей стоимости жилья.
Финансовая нагрузка
Кредитные аналитики, рассматривая заявки на ипотеку, обязательно учитывают финансовую нагрузку на заемщика. Если проще, они высчитывают сколько останется у человека средств после уплаты ежемесячного платежа по кредиту. Если на погашение предполагаемого долга будет уходить более 50% доходов семьи, скорее всего заявку не одобрят.
Рынок предложений
«Чтобы выбрать наиболее подходящее вам кредитное предложение, изучите условия кредитования в нескольких банках, отправьте заявки и изучите какие условия предлагает вам тот или иной банк», - рекомендует эксперт.
Срок кредитования
Срок, на который вам одобрят кредит на жилье напрямую зависит от нескольких факторов:
• общей суммы кредитования
• уровня ваших доходов
• суммы первоначального взноса.
У вас может возникнуть соблазн запросить у банка кредит на более продолжительный период, чтобы уменьшить сумму ежемесячного платежа. На первый взгляд такое решение позволит вам не ограничивать себя в средствах слишком сильно, но нужно понимать, что проценты по кредиту начисляются на остаток по сумме. Это означает, что чем дольше вы платите, тем больше в конечном итоге переплачиваете банку.
Милана Левченко
Эксперт по недвижимости
Чем раньше вы погасите кредит, тем меньше в итоге заработает банк. Поэтому в некоторых кредитных договорах присутствует пункт, в котором говорится, что за досрочное погашение кредита с заемщика может взиматься штраф. Именно поэтому даже представитель банка предлагает вам очень привлекательные условия кредитования, однако нельзя доверять только его словам.
Актуальность данных
Часто в рекламе на телевидении, радио или в интернете оговариваются уже устаревшие условия кредитования. Так случается не из-за злого умысла банкиров, но из-за того, что условия изменились, а новый рекламный ролик еще просто не успели снять. Это еще раз говорит о том, что перед подписанием договора его нужно внимательно читать. Также ознакомиться с типовым договором можно заранее, взяв образец в банке или скачав на сайте банка, подчеркнула специалист.
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