Что нужно знать при оформлении ипотеки: эксперт по недвижимости Левченко о 5 нюансах

Если вы решились на покупку собственной квартиры, у вас есть два варианта – купить ее за отложенные или одолженные у знакомых деньги или оформить ипотеку. Для того чтобы накопить нужную для покупки квартиры сумму, может уйти много лет. Оформив же ипотеку, вы можете выплачивать долг и при этом уже жить в новом доме.

Сегодня ипотечные кредиты выдают многие крупные банки. Однако далеко не все предложения по-настоящему выгодны, к тому же кредит на такую крупную сумму одобряют не всем клиентам. Что нужно знать при оформлении ипотеки, порталу «Страсти» рассказала эксперт по недвижимости Милана Левченко.

Сумма первоначального взноса

Для открытия ипотеки банки обычно устанавливают минимальную сумму первоначального взноса. Для того чтобы нагрузка была посильной, а выплачивать кредит нужно было не слишком долго, специалисты рекомендуют накопить хотя бы 20% от общей стоимости жилья.

Финансовая нагрузка

Кредитные аналитики, рассматривая заявки на ипотеку, обязательно учитывают финансовую нагрузку на заемщика. Если проще, они высчитывают сколько останется у человека средств после уплаты ежемесячного платежа по кредиту. Если на погашение предполагаемого долга будет уходить более 50% доходов семьи, скорее всего заявку не одобрят.

Рынок предложений

«Чтобы выбрать наиболее подходящее вам кредитное предложение, изучите условия кредитования в нескольких банках, отправьте заявки и изучите какие условия предлагает вам тот или иной банк», - рекомендует эксперт.

Срок кредитования

Срок, на который вам одобрят кредит на жилье напрямую зависит от нескольких факторов:

• общей суммы кредитования

• уровня ваших доходов

• суммы первоначального взноса.