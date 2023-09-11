На чем сидит Россия: психиатр-нарколог Мамедов о самых опасных наркотиках 2023 года

В начале года в России было зарегистрировано 16,2 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 21,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщается в докладе «Состояние преступности в России», опубликованном на сайте МВД РФ. Портал «Страсти» поговорил с психиатром-наркологом с 16-летним стажем, врачом высшей категории, основателем частной наркологической клиники Тимуром Мамедовым о том, какие существующие в России наркотики способны вызвать зависимость в короткий срок, кто в зоне риска и есть ли шанс излечиться.

По словам специалиста, в настоящее время на территории Российской Федерации широкое распространение получили такие наркотики, как лирика (прегабалин) и дизайнерские психостимуляторы. Первый тип наркотиков вызывает зависимость довольно быстро, «месяца употребления прегабалина достаточно для того, чтобы развилась и физическая, и психологическая зависимость, и лечиться от этого довольно сложно». Что касается психостимуляторов, наиболее популярными на сегодня являются мефедрон и альфа-пвп, который также называют солью. И тот и другой – катинон.

«Они с первого употребления вызывают психическую зависимость. Много не надо. Мефедрон, например, как и соли, часто не нравится с первого употребления, но уже даже в таком случае формируется психологическая зависимость, и очень часто, даже несмотря на то, что очень не понравилось действие этих веществ, человек продолжает употреблять», - поясняет Мамедов.

Психиатр-нарколог считает, что в зоне риска люди, страдающие психическими расстройствами, а именно расстройствами аффективной сферы, то есть эмоциональной.