На чем сидит Россия: психиатр-нарколог Мамедов о самых опасных наркотиках 2023 года
© Freepik
В начале года в России было зарегистрировано 16,2 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 21,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщается в докладе «Состояние преступности в России», опубликованном на сайте МВД РФ. Портал «Страсти» поговорил с психиатром-наркологом с 16-летним стажем, врачом высшей категории, основателем частной наркологической клиники Тимуром Мамедовым о том, какие существующие в России наркотики способны вызвать зависимость в короткий срок, кто в зоне риска и есть ли шанс излечиться.
По словам специалиста, в настоящее время на территории Российской Федерации широкое распространение получили такие наркотики, как лирика (прегабалин) и дизайнерские психостимуляторы. Первый тип наркотиков вызывает зависимость довольно быстро, «месяца употребления прегабалина достаточно для того, чтобы развилась и физическая, и психологическая зависимость, и лечиться от этого довольно сложно». Что касается психостимуляторов, наиболее популярными на сегодня являются мефедрон и альфа-пвп, который также называют солью. И тот и другой – катинон.
«Они с первого употребления вызывают психическую зависимость. Много не надо. Мефедрон, например, как и соли, часто не нравится с первого употребления, но уже даже в таком случае формируется психологическая зависимость, и очень часто, даже несмотря на то, что очень не понравилось действие этих веществ, человек продолжает употреблять», - поясняет Мамедов.
Психиатр-нарколог считает, что в зоне риска люди, страдающие психическими расстройствами, а именно расстройствами аффективной сферы, то есть эмоциональной.
Это люди, страдающие депрессией, циклотимией, биполярным аффективным расстройством – вот, наверное, они находятся в максимальной зоне риска, потому что ищут способы решить свои проблемы, и добираются до алкоголя или наркотиков, чтобы, условно, справиться с тревогой, тоской и бессонницей.
Тимур Мамедов
Психиатр-нарколог с 16-летним стажем, врач высшей категории, основатель частной наркологической клиники
Мамедов отмечает, что профессия психиатра в обществе стигматизирована, никто не хочет попасть на учет, не хочет, чтобы его считали «психом», поэтому до специалистов доходят далеко не все и, соответственно, далеко не все вовремя получают необходимую помощь.
При этом, как отмечает нарколог-психиатр, полностью вылечиться от зависимости нельзя, но в профессиональном сообществе излечившимся обычно называют человека, достигшего стойкой ремиссии, а стойкая ремиссия – это свыше года трезвости. То есть год без употребления каких-либо психоактивных веществ.
«Когда человек, страдающий от зависимостей, находится в трезвости, именно год необходим для того, чтобы его система нейромедиаторов пришла в норму и заработала приблизительно так, как она работает у здоровых людей. То есть это время, необходимое для восстановления центральной нервной системы», - заключил Мамедов.
О том, может ли зависимость передаваться по наследству, читайте в материале.