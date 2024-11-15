«Мысли про фильм не уходят»: Антон Батырев заявил о желании экранизировать Куприна

Антон Батырев заявил, что хочет экранизировать «Поединок» Александра Куприна. Актер поделился творческими планами в беседе с сайтом «Страсти».

Антон Батырев намерен попробовать себя в режиссуре: актер задумался про экранизацию произведения Куприна. По словам Антона, пока он продумывает концепцию будущего фильма. Но одно Батырев знает точно: экранизация будет следовать за текстом писателя, а не переосмысливать его.

«Нет, это будет о том, о чем говорил Куприн, а не о том, о чем подумал Антон Батырев. Классика — есть классика. Я не думаю, что, создавая произведение, Куприн закладывал какие-то странные смыслы, которые вдруг открываются в прочтении современных режиссеров. Все продумывается. Чтобы приступить к действиям, нужно время, пока у меня его нет. Мысли про фильм никуда не уходят, они живут в голове. Надеюсь, уже скоро я к этому приступлю!» — высказался актер.

Батырев считает, что наша классика отражает историю страны. По мнению актера, русские писатели занимают первое место по количеству экранизаций.

«Наша классика — она же мировая! Если взять соотношение русских авторов и зарубежных, поверьте, мы будем на первом месте по количеству экранизаций! У нас глубокая история! Того же Федора Достоевского никем нельзя заменить», — резюмировал Антон.

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