«Я стал спокойнее. Отказался от многого из прошлого»: Антон Батырев о выживании в 90-е, четвертом браке и современном кино
© Фото телеканала «Россия»
В фильмографии Антона Батырева много ярких ролей. Он играл начальника заставы, атамана казаков Ивана Заруцкого и врача, спасающего жизни во время пандемии. Новым проектом актера стал детективный сериал телеканала «Россия» «Овчарка», где он предстал в образе бизнесмена Федотова.
Имея выразительную внешность, Антон не считает ее главным достоинством. Ему не нужно повышенное внимание, публичное признание. Для Батырева важнее «жизнь по понятиям», любовь к своему делу и помощь ближнему. «Я такой, какой есть. Но главное — я не подлый человек», — говорит про себя Антон.
В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Антон вспомнил о выживании в 90-е, рассказал о темпераментном характере и впервые прокомментировал брак с Анной Савельевой.
Антон, 11 ноября на телеканале «Россия» состоится премьера детективного сериала «Овчарка». В Вашей фильмографии немало детективных проектов. Чем Вас зацепила эта история?
Режиссером, сценарием и актерским составом.
«Овчарка» — сериал, где главная героиня — следователь, который живет работой, трудится на износ, не жалея себя. Близок ли Вам подобный подход к профессии?
Да, близок. Если занимаешься чем-то, то надо подходить к этому ответственно, полностью отдаваться.
Ваши коллеги называют профессию зависимой и отмечают, что каждая роль оставляет отпечаток. Но Вы, в свою очередь, считаете, что актерское ремесло не такое тяжелое, как о нем говорят. А какой Вы увидели изнанку профессии?
Я так скажу, любое дело, даже самое тяжелое, будет в удовольствие, если оно любимо. Наверное, все зависит от ролей. Если, например, мы будем снимать роман Федора Достоевского «Братья Карамазовы», то отпечаток останется, поскольку роль серьезная. Но этот отпечаток будет хороший. Я имею в виду знания, понимание через Достоевского психологии и психики человека.
Мне кажется, немножко попахивает шизофренией. Я сейчас говорю про актеров, которые считают профессию тяжелой и делают вид, что погружаются в роль. Если им тяжела профессия, значит, не надо ею заниматься. Зачем себя насиловать?
Наша профессия не отличается в плане работы от других. Просто актерство — публичная деятельность. Конечно, бывают моменты, когда, например, надо тонуть в октябре в болоте — это холодно. Возможно, коллеги говорят о таких трудностях. Все остальное — позерство!
Вы хотите снять «Поединок» Александра Куприна. Каким будет Ваше прочтение классики: это переосмысление или следование за текстом?
Нет, это будет о том, о чем говорил Александр Куприн, а не о том, о чем подумал Антон Батырев. Классика — есть классика. Я не думаю, что, создавая произведение, Куприн закладывал какие-то странные смыслы, которые вдруг открываются в прочтении современных режиссеров.
Все продумывается. Чтобы приступить к действиям, нужно время, пока у меня его нет. Мысли про фильм никуда не уходят, они живут в голове. Надеюсь, уже скоро я к этому приступлю!
В одном интервью Вы сказали, что сейчас мало патриотических фильмов. Как думаете, почему?
Начиная с конца 80-х и далее немногие режиссеры снимали советскую психологическую драму. Я считаю, нашим людям испортили вкус тем, что создавалось лет 15-20 назад. Мы начали смотреть зачем-то в чужую сторону, имея свое прекрасное кино: «Они сражались за родину», «С любимыми не расставайтесь»… Я могу бесконечно перечислять фильмы наших великих режиссеров!
Почему-то мы стали писать плохие сценарии про проституток, бандитов. А зачем нам это нужно? Более того, всем приходилось работать в низкопробных проектах: веяния времени никто не отменял. Слава Богу, у нас уже закончилась тенденция снимать, так называемое, эффектное кино по голливудским меркам, но кто сказал, что Голливуд — это образец, вершина мира?
Наша классика — она же мировая! Если взять соотношение русских авторов и зарубежных, поверьте, мы будем на первом месте по количеству экранизаций! У нас глубокая история! Того же Достоевского никем нельзя заменить.
У Вас очень глубинное представление о патриотизме. Вы считаете, что патриотизм – «в том числе и не сорить на улице, помогать детям, больным людям». Как пришли к этому? Как зародилось понятие?
Я не знаю, как оно зародилось, не следил за такими вещами. Как можно пройти мимо умирающего человека или живодера, который издевается над котом? Как говорит Антон Чехов: «Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой».
Помощь ближнему — результат становления души. Это необъяснимо, но это и есть черта нашего народа, черта нормального человека. На мой взгляд, так и проявляется патриотизм.
В 2019 и 2020 годах Вы стали самым популярным актером в стране. А как Вы сами относитесь к своей популярности? Проходили когда-то через звездную болезнь?
Мне было, безусловно, приятно! А звездная болезнь пару раз проскальзывала. Например, вышел какой-то проект, появилась узнаваемость, и я думал: «Что они меня на пробы зовут? Не знают, что ли, кого приглашают?». Но Господь очень быстро приводит в чувства.
Главная роль в полнометражном фильме «Дыхание» вывела Вашу карьеру на новый уровень. Почувствовали к себе повышенное внимание поклонниц?
Я не люблю повышенное внимание, меня это напрягает.
Про Вас говорят как про одного из самых брутальных и харизматичных актеров, покорителя женских сердец, и этот образ прочно за Вами закрепился. Насколько комфортно Вы себя в нем ощущаете?
«Брутальный» — какое-то современное понятие. Я считаю, что брутальным был Евгений Евстигнеев, но в советское время не было таких понятий, откуда они сейчас появились — тоже вопрос. Может, из-за недостатка мужиков?
Я не считаю себя брутальным, харизматичным. Я не могу себя оценивать. Я знаю, что я неплохо работаю. Мне этого достаточно! Есть гораздо брутальнее и харизматичнее, поверьте мне (улыбается).
Ваше юношество пришлось на девяностые. Каким это было время для Вас: лихим, безумным или свободным? Чувствуете ли Вы отпечаток девяностых на себе, взрослом?
Это было ужасное время, оно не было свободным, и что такое свобода в целом? В одном из последних интервью Евгений Леонов говорил: «Свобода без интеллигентности — это ничто». В то время люди были зависимы от обстоятельств, они выживали, пытались прокормить детей.
Я не чувствую на себе последствия этих времен, слава Богу, они прошли.
А есть какое-то самое яркое/ тяжелое воспоминание из тех времен?
Мне в целом не хотелось бы вспоминать эти времена. Понимаете, половина людей, с которыми я дружил, гулял, уже мертва. Это ужасно. Купить дешевую водку и пить у подъезда, как тогда было, — это же не яркое воспоминание. Это от безысходности.
Вы — человек семейных ценностей. Но при этом в юношеские годы Вы пошли против воли родителей, решив стать актером. Насколько тяжело Вам далось это решение?
Я не скажу, что это было тяжело. Я бы назвал поступок «пробой пера». Мне просто хотелось заниматься актерством, и, как видите, успешно занимаюсь этим до сих пор.
У Вас темпераментный характер. Вы как-то сказали, что легко заводитесь в ответ, если на Вас повышают голос. Также Вы рассказывали, что женились в первый раз, руководствуясь эмоциями. Вы жалели когда-то о поступках, совершенных сгоряча?
Конечно, жалел о поступках, совершенных сгоряча. Стараюсь так не делать больше, контролировать себя, учитывая опыт прошлых ошибок. Чтобы в будущем не жалеть — лучше оглядываться на прошлое. Может, я себя так оправдываю, но, считаю: все, что ни делается — к лучшему. Я такой, какой есть! Но главное — я не подлый человек, никто не может сказать, что я кого-то обманул.
В одном интервью Вы заявили, что с Вами трудно ужиться. Почему Вы так считаете? У вас завышенные требования к женщинам?
Да, у меня завышенные требования. Я не люблю грязь, я не люблю беспорядок. Помыть за собой раковину, когда ты намусорил, — это нормально. Не надевать второй раз потную футболку — это нормально. Чистоплотность, в целом, — нормально, но для кого-то это завышенные требования.
Я люблю, чтобы ко мне относились так же, как я отношусь к людям. Во всем должна быть взаимность. Если мы с женщиной живем вместе, значит, мы любим друг друга. В противном случае это все фальшь. Для меня это идеализация жизни. Мне так комфортно.
Если меня женщина не любит, я не буду в приказном тоне настаивать: «Люби меня, быстро!». Но при этом я уйду от человека, избавлюсь от него или сделаю так, чтобы он избавился от меня. Зачем мучать друг друга? Взаимность — основополагающее понятие в чувствах, эмоциях! Если я кого-то ненавижу, меня можно тоже ненавидеть, но точно не любить. Иначе мне будет самому от этого некомфортно!
Вы считаете, что любовь меняет человека. Какие в Вас произошли изменения после встречи с Анной?
Я стал спокойнее. Я отказался от многих вещей из прошлого. Мне стали не нужны детскость, употребление алкоголя. Все ушло. Поменялись ценности. Рядом со мной достойный человек, и я тоже хочу быть достойным.
Есть такие истории, когда жена пашет на трех работах, а муж лежит на диване и пьет пиво. Это грустно. А жене всего-навсего хочется, чтобы он пошел на работу и купил ей цветы. Вот для него это будут «завышенные» требования, потому что он привык к другому.
Ваша жена далека от мира кино. Насколько тяжело ей было принять специфику Вашей профессии: долгие съемки, ночные смены, постельные сцены?
Если человек не шизофреник и имеет какие-то чувства, то он не будет ревновать, зная, что постельные сцены — это просто работа.
Если партнер относится к тебе по-человечески, тогда все нормально! А когда люди выбирают по каким-то критериям, (условно, быть дома в 18:00, заработок в 800 000 рублей), то это утопия! Но такие истории тоже встречаются в жизни. Я сейчас говорю про содержанок как среди женщин, так и среди мужчин.
Вы с Анной довольно лаконично объявили о свадьбе, опубликовав фото из ЗАГСа. Поделитесь, каким было торжество?
Торжество было прекрасным. Я не люблю делиться личной жизнью, потому что это — моя крепость, а не нашей страны. Мой дом — моя крепость. Так отвечу.
Антон, Вы с Анной стали родителями! Поздравляем! Как Ваш старший сын отреагировал на рождение малыша? Вы говорили, что Добрыня — очень ревнивый мальчик.
Он не ревнивый. Как и любой ребенок, находящийся в предпубертатном возрасте, будет с трепетом относиться к вниманию родителей, которое направлено в другую сторону. Просто важно уделять внимание старшему ребенку, чтобы он не чувствовал, что с рождением брата пошел какой-то перекос. Нельзя любить младшего сильнее старшего!
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для Вас?
Я люблю жить. Просто жить, наслаждаться пением птиц, гулянием по парку, временем, проведенным с детьми.