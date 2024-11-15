«Я стал спокойнее. Отказался от многого из прошлого»: Антон Батырев о выживании в 90-е, четвертом браке и современном кино

Ваши коллеги называют профессию зависимой и отмечают, что каждая роль оставляет отпечаток. Но Вы, в свою очередь, считаете, что актерское ремесло не такое тяжелое, как о нем говорят. А какой Вы увидели изнанку профессии?

Я так скажу, любое дело, даже самое тяжелое, будет в удовольствие, если оно любимо. Наверное, все зависит от ролей. Если, например, мы будем снимать роман Федора Достоевского «Братья Карамазовы», то отпечаток останется, поскольку роль серьезная. Но этот отпечаток будет хороший. Я имею в виду знания, понимание через Достоевского психологии и психики человека.

Мне кажется, немножко попахивает шизофренией. Я сейчас говорю про актеров, которые считают профессию тяжелой и делают вид, что погружаются в роль. Если им тяжела профессия, значит, не надо ею заниматься. Зачем себя насиловать?

Наша профессия не отличается в плане работы от других. Просто актерство — публичная деятельность. Конечно, бывают моменты, когда, например, надо тонуть в октябре в болоте — это холодно. Возможно, коллеги говорят о таких трудностях. Все остальное — позерство!

Вы хотите снять «Поединок» Александра Куприна. Каким будет Ваше прочтение классики: это переосмысление или следование за текстом?

Нет, это будет о том, о чем говорил Александр Куприн, а не о том, о чем подумал Антон Батырев. Классика — есть классика. Я не думаю, что, создавая произведение, Куприн закладывал какие-то странные смыслы, которые вдруг открываются в прочтении современных режиссеров.

Все продумывается. Чтобы приступить к действиям, нужно время, пока у меня его нет. Мысли про фильм никуда не уходят, они живут в голове. Надеюсь, уже скоро я к этому приступлю!

В одном интервью Вы сказали, что сейчас мало патриотических фильмов. Как думаете, почему?

Начиная с конца 80-х и далее немногие режиссеры снимали советскую психологическую драму. Я считаю, нашим людям испортили вкус тем, что создавалось лет 15-20 назад. Мы начали смотреть зачем-то в чужую сторону, имея свое прекрасное кино: «Они сражались за родину», «С любимыми не расставайтесь»… Я могу бесконечно перечислять фильмы наших великих режиссеров!

Почему-то мы стали писать плохие сценарии про проституток, бандитов. А зачем нам это нужно? Более того, всем приходилось работать в низкопробных проектах: веяния времени никто не отменял. Слава Богу, у нас уже закончилась тенденция снимать, так называемое, эффектное кино по голливудским меркам, но кто сказал, что Голливуд — это образец, вершина мира?

Наша классика — она же мировая! Если взять соотношение русских авторов и зарубежных, поверьте, мы будем на первом месте по количеству экранизаций! У нас глубокая история! Того же Достоевского никем нельзя заменить.

У Вас очень глубинное представление о патриотизме. Вы считаете, что патриотизм – «в том числе и не сорить на улице, помогать детям, больным людям». Как пришли к этому? Как зародилось понятие?

Я не знаю, как оно зародилось, не следил за такими вещами. Как можно пройти мимо умирающего человека или живодера, который издевается над котом? Как говорит Антон Чехов: «Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой».

Помощь ближнему — результат становления души. Это необъяснимо, но это и есть черта нашего народа, черта нормального человека. На мой взгляд, так и проявляется патриотизм.