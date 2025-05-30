«Мысли, что семья может разрушиться, никогда не приходили в голову»: сын Жванецкого высказался о ссорах родителей

Сын писателя-сатирика Михаила Жванецкого Дмитрий прокомментировал слова матери о том, что она была близка к разводу из-за скандалов в семье. Вдова юмориста Наталья признавалась – она задумывалась о разрыве с мужем из-за ограничений, которые он устанавливал. Однако ее сын заверил, что большие ссоры родителей были редкостью. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

В одном из интервью Наталья делилась, что иногда препиралась с супругом. Дело в том, что, по ее словам, он хотел, чтобы жена сидела дома. После появления сына на свет женщина смирились с этим и предпочитала не ругаться. Дмитрий, как выяснилось, уже скандалов родителей не застал. Он признался, что мама с отцом ссорились крайне редко.

«Какие-то серьезные ссоры в нашей семье были большой редкостью. Наша семья всегда была крепкой. Даже в сложные моменты мы находили взаимопонимание, поэтому мысли о том, что семья может разрушиться, мне никогда не приходили в голову», - поделился Дмитрий.

Также сын сатирика опроверг информацию, что именно он стал причиной, по которой Жванецкий официально женился на Наталье. Ходили слухи, что Дмитрий в пятилетнем возрасте задавал папе вопросы, почему у них с мамой разные фамилии, поэтому Михаил Михайлович отправился в ЗАГС.

«В Сети пишут много чего, что не соответствует действительности. Это абсолютно не так», - признался Дмитрий Жванецкий.

Полное интервью с Дмитрием Жванецким читайте на сайте «Страсти».