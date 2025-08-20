«Мяч на стороне Малахова»: что будет с шоу «Привет, Андрей!» после регистрации бренда Николаева

Композитор Игорь Николаев зарегистрировал бренд «Привет, Андрей!». Теперь певец может продавать музыку, посуду, игрушки, компьютерные игры, одежду, посуду и многое другое под этим товарным знаком. Исключительные права будут принадлежать ему до 2034 года. Сайт «Страсти» выяснил у адвоката Сергея Жорина, зачем народному артисту могла понадобиться эта фраза, и что теперь будет с одноименной передачей Андрея Малахова.

Песня «Привет, Андрей» — известный хит артистки Ирины Аллегровой, который написал Игорь Николаев в 1992 году. Как отметил Жорин, Николаев хочет защитить свое имя: регистрация товарного знака позволяет запретить третьим лицам использовать это выражение для коммерческих целей.

Юрист считает, что регистрация бренда позволит Николаеву хорошо подзаработать. Артист сможет выпускать множество товаров под этим коммерческим слоганом.

«Обратите внимание: перечень товаров включает рекламу, IT и даже медицину. Это типичная стратегия „широкой защиты“ — регистрировать во множестве сфер, чтобы никто не перехватил бренд», — объяснил Жорин.

Отметим, что с конца 2017 года на телеканале «Россия-1» еженедельно выходит шоу Андрея Малахова с таким же названием. По словам адвоката, музыкант получает сильные юридические рычаги, если у телеведущего или канала нет оформленных прав на товарный знак. В этом случае Николаев может потребовать прекратить использовать название либо разрешить его использование только за деньги (по лицензии), отметил Жорин. Также существует вариант, что стороны договорятся и закрепят права в разных сферах: Малахов — в медиа, Николаев — в музыке/одежде.

«То есть теперь мяч на стороне Малахова: либо доказывать свои приоритетные права (если у него были заявки или иные доказательства), либо вступать в переговоры», — заключил юрист.

Ранее Игорь Николаев отсудил 25 тыс. рублей у бизнесвумен из Уфы за шоколадку с названием его песни «Выпьем за любовь».