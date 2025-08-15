«Мы все переживали»: невестка Юрия Куклачева рассказала о его самочувствии

Невестка народного артиста РСФСР Юрия Куклачева Марина рассказала о самочувствии руководителя Театра кошек. По ее словам, свекр находится в хорошем состоянии после курса лечения. Подробности узнал сайт «Страсти».

«Мы все очень переживали. Сейчас он в хорошем состоянии, прошел курс лечения. Семья окружает папу заботой и любовью», - сказала Марина Куклачева.

Также она призналась, что семья любит собираться вместе. Однако такие встречи случаются не очень часто.

Свекровь Марины, как и она, танцовщица, в прошлом участница ансамбля Игоря Моисеева. В семье Куклачевых все относятся друг к другу с особым теплом. Невестка не скрывает, что секрет успеха – в любви.

Полное интервью с Мариной Куклачевой читайте на сайте «Страсти».