«Мы вместе 13 лет»: Виолетта Чиковани рассказала, что ждет предложения от молодого человека

Певица и блогер Виолетта Чиковани в разговоре с сайтом «Страсти» рассказала, что у нее есть молодой человек. Возлюбленные встречаются 13 лет – звезда надеется, что от избранника поступит предложение руки и сердца.

«У меня есть молодой человек, с которым мы вместе уже 13 лет. Я надеюсь, что он станет моим мужем. Если, конечно, он сообразит сделать мне предложение!» - сказала Виолетта.

Сейчас знаменитость сосредоточена на карьере певицы. Самые любимые ее хиты – «Плюшевый» и «Бумеранг».

«Я очень люблю грустные песни, но понимаю, что людям это не особо нужно. Они хотят веселиться, улыбаться, смеяться и получать яркие, позитивные эмоции», - делится знаменитость.

Артистка поддерживает себя в форме, некоторое время назад сделала пластические операции.

«В ближайшее время новых операций точно не планирую, не вижу в этом необходимости. Мне кажется, что сейчас я в отличной форме», - сказала она.

Полное интервью с Виолеттой читайте на сайте «Страсти».