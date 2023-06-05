«Мы везде оставляем следы»: сыщик объяснил, почему человеку в РФ не скрыться от детективов

Скрыться от частного детектива в России невозможно, потому что человек сам обнародует сведения о себе. Подробнее об этом с порталом «Страсти» поговорил специалист, осуществляющий сыскную деятельность.

На вопрос, как можно обезопасить себя от таких профессионалов, собеседник сказал: «А это очень легко. Берете топор, палатку и спальный мешок, оставляете все телефоны и компьютеры дома. И на попутках, а лучше пешком отправляйтесь жить в лес, куда-нибудь в тайгу и не выходите оттуда. Желательно так жить всегда. Представили себе такую картину?

О чем мы с вами говорим? Мы везде оставляем цифровые следы. Пользуясь тем или иным сервисом, мы сами продаем свою анонимность третьим лицам. Мы сами выкладываем на общее обозрение свои фото. Мы сами становимся участниками обнародования сведений о себе. От конфиденциальности уже мало что осталось. Скрываться от нас, детективов, - это обречь себя на полную изоляцию от общества. Не каждый готов нести такие жертвы. К этому давно пора привыкнуть».

Специалист рассказал, что получает разные запросы, но есть такие, за которые он точно не возьмется ни за какие деньги.

«Просили убить другого человека, подкинуть наркотики, подставить под закон, сжечь дом. Также, если по субъективным признакам вижу, что психическое здоровье собеседника под вопросом. За такое мы, естественно, не беремся», - сказал источник.

Наш собеседник, помимо слежки за объектом, проверки квартир на наличие скрытых видеокамер, занимается вопросами провокации супружеской измены и проверкой на неверность.

На замечание о том, что его работа может разрушить чью-то жизнь, детектив отвечает: «В мире не бывает только черного и белого. Я могу вас спросить, как вы отнесетесь к тому, что вашему мужу, к примеру, давно безразлична ваша жизнь и он поставил удовлетворение своих эмоциональных потребностей выше вас. И как вам живется в пелене вечной лжи и непонимания, как поступать дальше. Кому-то бывает очень нужна правда. Без нее он съедает себя заживо. Мы готовы дать правду, если вы готовы ее вынести и идти дальше. Многим нужна правда, чтобы не разрушать свою жизнь».

Полный текст интервью с частным детективом читайте здесь.