«Вопросами кармы мы тоже занимаемся»: за какие заказы берутся частные детективы в России

Вы ведете работу по поиску переписок во «ВКонтакте», WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России), Telegram, «Одноклассниках», в электронной, а также корпоративной почтах. Вы хакер? Как удается залезть в чужие телефоны?

Залезать в чужие телефоны – это, безусловно, нарушение закона. Но иногда у наших клиентов случается чудо, и они сами находят интересующие переписки в сети интернет, не без наших подсказок, разумеется.

Как себя можно обезопасить, чтобы не попасться такому профессионалу, как вы?

А это очень легко. Берете топор, палатку и спальный мешок, оставляете все телефоны и компьютеры дома. И на попутках, а лучше пешком отправляйтесь жить в лес, куда-нибудь в тайгу и не выходите оттуда. Желательно так жить всегда. Представили себе такую картину?

О чем мы с вами говорим? Мы везде оставляем цифровые следы. Пользуясь тем или иным сервисом, мы сами продаем свою анонимность третьим лицам. Мы сами выкладываем на общее обозрение свои фото. Мы сами становимся участниками обнародования сведений о себе. От конфиденциальности уже мало что осталось. Скрываться от нас, детективов, - это обречь себя на полную изоляцию от общества. Не каждый готов нести такие жертвы. К этому давно пора привыкнуть.

Как понять, что за тобой уже следят?

Если есть подозрения, что за вами следят, есть несколько приемов. Допустим, вы идете по улице, за вами следуют люди. Не вертите назад головой, двигайтесь спокойно, возьмите телефон и включите фронтальную камеру. Сделайте вид, что с кем-то разговариваете по телефону или смотритесь в него, как в зеркало. Пытайтесь запечатлеть или разглядеть, что и кто делает сзади нас.

Если надо сбросить «хвост», резко остановитесь и сделайте вид, что кто-то вам сейчас позвонил, напомнил, что вы что-то забыли, моментально разворачивайтесь на 180 градусов и быстрым уверенным шагом идите обратно. Все это делайте в моменте, резко.

Что это даст? Вы снимете наблюдение с себя. Вы вызовете замешательство и непонимание следящих. Часто это не один человек, а цепочка. Их задача оставаться незаметными. Всем дружно развернуться на 180 градусов и ускориться в погоне за вами - не является нормальным. Придется вас оставить. Одновременно вы увидите этих замешкавшихся людей.

Снять с себя слежку не проблема, сложнее понять, кто ее устроил и зачем, а также прекратить дальнейшие попытки. Для этого обращаются к нам.

Насколько безопасно давать номер телефона незнакомому человеку? Какую информацию могут получить о человеке и что могут сделать, зная один лишь номер?

Фактически всю информацию можно получить. Установить ФИО, дату рождения, данные документов, недвижимость, места работы, родственников, круг общения, местонахождение, имущество. Это как снежный ком. Сначала был номер, потом имя, потом дата, далее с этими данными можно найти еще больше данных. Главное уметь искать.

В перечне ваших услуг есть «пробив информации по авто. Владельцы, история. Установка передвижения на авто за период времени» и «Содействие в получении информация с камер в общественных местах». Вам бывшие коллеги помогают все это узнавать?

Все индивидуально, можно найти и нужных людей, можно найти и случайных свидетелей. Бывает по-разному. Все мы люди и со всеми можно наладить контакт.

Вы занимаетесь в том числе блокировкой телефонов. Чьи телефоны обычно блокируете?

Я бы сказал так. У мошенников, должников, вымогателей очень часто бывают проблемы со связью, что непременно влияет на их качество жизни. Возможно, это карма. Тут уж кому, как нравится. Вопросами кармы мы тоже занимаемся на профессиональном уровне.

Средний портрет ваших клиентов, кто эти люди?

Это люди в сложной жизненной ситуации, которые имеют проблему, но не имеют ни знаний, ни возможностей ее решать. Проблема может быть довольно деликатной, может быть довольно уникальной, по их мнению. И даже непонятно, к кому с ней обратиться. Мы подбираем все возможные решения. Для нас эта уникальная задача, скорее всего, уже давно не уникальная и есть удачная практика.

Какие расценки на ваши услуги? Как рассчитываете сумму?

Цены разные. От 5 тыс. рублей и до нескольких миллионов. В среднем 30-50 тыс. рублей.

Вы должны понимать, что все ситуации уникальные и нет универсальных решений. Детективная деятельность — это, скорее, творческая работа, где цена складывается из инструментов и методов решения вопроса. Естественно, это не значит, что специалист берет ваши 50 тысяч и кладет к себе в карман. Речь идет об организаторской работе с привлечением других специалистов и всех возможных инструментов, на которые надо закладывать бюджет.