«Вопросами кармы мы тоже занимаемся»: за какие заказы берутся частные детективы в России
Выявить измену и испортить репутацию: частный детектив рассказал о запросах клиентов в России.
Фото: Freepik
В интернете можно встретить множество объявлений об услугах частных детективов. Они устанавливают слежку за объектом, блокируют телефоны, проверяют квартиры, машины, дома и офисы на наличие скрытых видеокамер, обещают устроить провокацию супружеской неверности, а кто-то может испортить репутацию. И это лишь маленький список возможностей.
Мы захотели разобраться, кто обращается с такими запросами и как понять, что за тобой уже следят. Получили ответы на вопросы, почему опасно давать номер телефона и насколько законна деятельность частных детективов на территории РФ. Сайт «Страсти» пообщался с одним из частных детективов, который согласился поговорить на анонимной основе.
Вы работали в судебной системе с тяжкими и особо тяжкими уголовными делами. Проходили службу в подразделениях уголовного розыска МВД. Какие именно дела вы ранее расследовали? Почему ушли и стали частным детективом? Не жалеете, что закончили со следствием?
В первую очередь, все ниженаписанное прошу считать плодом моего воображения и ничего общего не имеющим с реальностью. Теперь можем начинать.
Да, как и многие в этой деятельности, когда-то я был государственным служащим. Приходилось иметь дело с преступлениями по тяжким статьям УК РФ. Речь идет об убийствах от двух человек и больше, убийствах с особой жестокостью, рецидивах. Все, что в итоге заканчивается для обвиняемого сроком от 15 лет и до пожизненного.
К сожалению, служба в государственных структурах и ее эффективность не удовлетворяли мои профессиональные потребности. По моему скромному мнению, в наше время все больше внимания уделяется бюрократическим вопросам, нежели прямым обязанностям. Работая частным детективом, можно помогать людям, максимально углубившись в их проблемы, и не отвлекаться на лишнее, что несомненно меня устраивает больше. Жалеть о моей предыдущей службе нет смысла. Это бесценный опыт, который помогает по сей день.
Насколько законна деятельность частных детективов на сегодняшний день? Чем может заниматься детектив в России? И как вы обходите правила?
Существуют определенные проблемы с этим направлением в нашей стране из-за морально устаревшего закона «О частной детективной и охранной деятельности», который существует еще с 1992 года. Естественно, за это время очень многое изменилось. Более того, законодатель считал тогда нормальным «свалить в один флакон» как деятельность ЧОП (ЧОП – частное охранное предприятие. Данная структура является негосударственной организацией, в большинстве это общества с ограниченной ответственностью или ООО, прим. «Страсти»), так и частных детективов.
Основная деятельность детектива — это сбор информации. Какой? Как? Для кого? Тут уже каждый из специалистов решает сам. Каждый имеет собственные наработки и сильные стороны в том или ином вопросе.
При должном опыте и юридическом образовании вполне можно удовлетворить желание клиента, не переступая закон. Например, слежка в РФ запрещена, но никто не запрещал найти невольного свидетеля тех или иных событий, который случайно прогуливался тем же маршрутом, делал фотографии окрестностей в общественном месте и как-то случайно попал в кадр. Случайности неизбежны.
Вы организуете слежку за объектом пешком или на авто с фото- и видеофиксацией в Москве и области. За кем следите в основном? Когда-нибудь вас замечали? Кто ваши клиенты в данном случае?
Ну что вы? Мы всего лишь находим людей, которые случайно шли мимо или ехали той же дорогой. Да и в наш век цифровых технологий кто-то также случайно может попасть в объектив. На фото может попасть кто угодно: чей-то ребенок, занимающийся неблаговидными делами, чья-то жена или муж в определенной обстановке, месте или все разом, чей-то сотрудник в офисе конкурентов, возможно, чей-то должник, скрывающий имущество и доходы.
Наш опыт позволяет все делать максимально деликатно: если в нашей деятельности и были огрехи, то они, как правило, возникали вследствие дополнительных задач, после завершения основного задания.
Про «замечали ли нас». Это бывает тогда, когда основная задача выполнена, и на этом можно было бы закончить, но клиент дает еще поручение, довольно сложное для незаметной работы. Так как основное задание выполнено, и клиент предупрежден о рисках, он уже получил все, что хотел, а следующие действия носят скорее бонусный характер (из разряда «не получится и ладно, но давайте попытаемся»). Естественно, в такие моменты могут быть проблемы, о чем клиент знает. Но для их минимизирования продумывается целый сценарий, а точнее «легенда».
Кто наши клиенты? Наши клиенты – люди, жаждущие правды. Это коллеги, родственники, партнеры, друзья, родители. Если человек чувствует, что от него что-то скрывают, он может обратиться к нам.
Вы проверяете квартиры, машины, дома и офисы на наличие скрытых видеокамер, жучков, трекеров, диктофонов. Кто чаще обращается с данным запросом? Ревнивые жены или обиженные на руководителей подчиненные?
У нас есть опыт и оборудование в поиске устройств для негласного сбора информации. Ситуации бывают разные. Например, человек снял квартиру, кто жил до него - неизвестно. Возможно, арендодатель любит подглядывать за чьей-то частной жизнью. Еще пример, у девушки был ревнивый сожитель, еще и технически грамотный. Парень съехал с квартиры, потом звонит ей и говорит о тех вещах, которые знает только она. Соответственно у девушки есть подозрения, что за ней следят.
А может, вы владелец серьезной компании, вам немаловажна конфиденциальность обсуждений в переговорном зале. Корпоративный шпионаж никто не отменял, тем более, если речь идет про аренду нового помещения. Кто и что делал в этом помещении до вас - неизвестно.
Возможно, вам кажется, что за вашим автомобилем следят. Всякое бывает, когда оставил транспорт в сервисе или на мойке. Вас рядом не было, а времени у «доброжелателей» достаточно, могут и подкинуть что-то.
Вы ведете работу по поиску переписок во «ВКонтакте», WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России), Telegram, «Одноклассниках», в электронной, а также корпоративной почтах. Вы хакер? Как удается залезть в чужие телефоны?
Залезать в чужие телефоны – это, безусловно, нарушение закона. Но иногда у наших клиентов случается чудо, и они сами находят интересующие переписки в сети интернет, не без наших подсказок, разумеется.
Как себя можно обезопасить, чтобы не попасться такому профессионалу, как вы?
А это очень легко. Берете топор, палатку и спальный мешок, оставляете все телефоны и компьютеры дома. И на попутках, а лучше пешком отправляйтесь жить в лес, куда-нибудь в тайгу и не выходите оттуда. Желательно так жить всегда. Представили себе такую картину?
О чем мы с вами говорим? Мы везде оставляем цифровые следы. Пользуясь тем или иным сервисом, мы сами продаем свою анонимность третьим лицам. Мы сами выкладываем на общее обозрение свои фото. Мы сами становимся участниками обнародования сведений о себе. От конфиденциальности уже мало что осталось. Скрываться от нас, детективов, - это обречь себя на полную изоляцию от общества. Не каждый готов нести такие жертвы. К этому давно пора привыкнуть.
Как понять, что за тобой уже следят?
Если есть подозрения, что за вами следят, есть несколько приемов. Допустим, вы идете по улице, за вами следуют люди. Не вертите назад головой, двигайтесь спокойно, возьмите телефон и включите фронтальную камеру. Сделайте вид, что с кем-то разговариваете по телефону или смотритесь в него, как в зеркало. Пытайтесь запечатлеть или разглядеть, что и кто делает сзади нас.
Если надо сбросить «хвост», резко остановитесь и сделайте вид, что кто-то вам сейчас позвонил, напомнил, что вы что-то забыли, моментально разворачивайтесь на 180 градусов и быстрым уверенным шагом идите обратно. Все это делайте в моменте, резко.
Что это даст? Вы снимете наблюдение с себя. Вы вызовете замешательство и непонимание следящих. Часто это не один человек, а цепочка. Их задача оставаться незаметными. Всем дружно развернуться на 180 градусов и ускориться в погоне за вами - не является нормальным. Придется вас оставить. Одновременно вы увидите этих замешкавшихся людей.
Снять с себя слежку не проблема, сложнее понять, кто ее устроил и зачем, а также прекратить дальнейшие попытки. Для этого обращаются к нам.
Насколько безопасно давать номер телефона незнакомому человеку? Какую информацию могут получить о человеке и что могут сделать, зная один лишь номер?
Фактически всю информацию можно получить. Установить ФИО, дату рождения, данные документов, недвижимость, места работы, родственников, круг общения, местонахождение, имущество. Это как снежный ком. Сначала был номер, потом имя, потом дата, далее с этими данными можно найти еще больше данных. Главное уметь искать.
В перечне ваших услуг есть «пробив информации по авто. Владельцы, история. Установка передвижения на авто за период времени» и «Содействие в получении информация с камер в общественных местах». Вам бывшие коллеги помогают все это узнавать?
Все индивидуально, можно найти и нужных людей, можно найти и случайных свидетелей. Бывает по-разному. Все мы люди и со всеми можно наладить контакт.
Вы занимаетесь в том числе блокировкой телефонов. Чьи телефоны обычно блокируете?
Я бы сказал так. У мошенников, должников, вымогателей очень часто бывают проблемы со связью, что непременно влияет на их качество жизни. Возможно, это карма. Тут уж кому, как нравится. Вопросами кармы мы тоже занимаемся на профессиональном уровне.
Средний портрет ваших клиентов, кто эти люди?
Это люди в сложной жизненной ситуации, которые имеют проблему, но не имеют ни знаний, ни возможностей ее решать. Проблема может быть довольно деликатной, может быть довольно уникальной, по их мнению. И даже непонятно, к кому с ней обратиться. Мы подбираем все возможные решения. Для нас эта уникальная задача, скорее всего, уже давно не уникальная и есть удачная практика.
Какие расценки на ваши услуги? Как рассчитываете сумму?
Цены разные. От 5 тыс. рублей и до нескольких миллионов. В среднем 30-50 тыс. рублей.
Вы должны понимать, что все ситуации уникальные и нет универсальных решений. Детективная деятельность — это, скорее, творческая работа, где цена складывается из инструментов и методов решения вопроса. Естественно, это не значит, что специалист берет ваши 50 тысяч и кладет к себе в карман. Речь идет об организаторской работе с привлечением других специалистов и всех возможных инструментов, на которые надо закладывать бюджет.
Вы указываете, что работаете с репутацией в интернете и можете ее испортить? Как это делается?
Каждый из нас в современном мире продвигает свой бренд. Это может быть организация, а может, вы продвигаете свое имя как личный бренд. Репутация очень важна. Несколько негативных, но грамотных отзывов могут навредить. Еще больше могут навредить статьи в интернет-изданиях или обсуждения на профильном форуме, которые стали частью сюжета журналиста. Все это будет сопровождать вас или ваш проект в интернете. Отсюда у ваших клиентов будет складываться мнение о вас. На это мнение можно влиять: как негативно, так и позитивно.
Расскажите про личную жизнь: наверное, вашей спутнице не позавидовать. Следите за ней? Использовали свои знания, чтобы проверить вторую половинку или навредить бывшей девушке?
Отношения и семья — это длинный путь, на котором неизбежно случаются трудности. Это нормально. Нет принцев на белом коне, нет принцесс на розовом пони, мы все обычные люди со своими недостатками. Надо уважать друг друга, сесть и спокойно поговорить. Вынести выводы. Найти компромиссы. Если вы не способны даже этого сделать, то, может, имеет смысл разойтись и не портить друг другу жизнь. Я стараюсь не доводить до такой ситуации, чтобы партнер меня не уважал, из-за чего мне пришлось бы прибегать к слежке. Также пытаюсь искать партнеров с теми недостатками, которые я в состоянии вынести. Но, к сожалению, такой сценарий подходит не для всех.
Вы расспрашиваете клиента, для чего он собирает данные?
Не всегда, но бывает. Я предпочитаю не задавать лишних вопросов и спрашиваю ровно то, что влияет на качество исполнения. Но в диалоге я могу заметить возможную опасность как для самого клиента, так и для себя. В таком случае я буду просто обязан вникнуть глубже, дабы предупредить клиента о возможных последствиях.
За какое дело точно не возьметесь, ни за какие деньги?
Люди обращаются с самыми разными и странными запросами. Просили убить другого человека, подкинуть наркотики, подставить под закон, сжечь дом. Также, если по субъективным признакам вижу, что психическое здоровье собеседника под вопросом. За такое мы, естественно, не беремся.
Как относитесь к тому, что ваша работа может разрушить чью-ту жизнь?
В мире не бывает только черного и белого. Я могу вас спросить, как вы отнесетесь к тому, что вашему мужу, к примеру, давно безразлична ваша жизнь и он поставил удовлетворение своих эмоциональных потребностей выше вас. И как вам живется в пелене вечной лжи и непонимания, как поступать дальше. Кому-то бывает очень нужна правда. Без нее он съедает себя заживо. Мы готовы дать правду, если вы готовы ее вынести и идти дальше. Многим нужна правда, чтобы не разрушать свою жизнь.
Какие дела вам больше нравится расследовать? Какое было самое любимое, яркое?
Больше всего мне нравится находить автомобили должников. Как правило, эти должники - не бедные люди. Это категория граждан, имеющих долги из-за невыполнения взятых на себя обязательств в бизнесе. Это довольно непорядочные люди, пользующиеся тем, что наша судебная система неповоротлива. В результате у нас есть должник, который шикарно живет в доме на Рублевке, оформленном на своих родственников. Из имущества на нем только его шикарная машина. Судебные приставы ее никак, естественно, найти не могут. На автомобиль наложен запрет, но ездить на нем должнику это не мешает. Более того, наш герой плевать хотел на все штрафы и камеры, он уже не один год за них не платит. Обманутые должником люди выиграли суды, но забрать у него ничего не могут.
Как я говорил, мы умеем творить чудеса. Находится авто, находится судебный пристав, все это складывается в определенное время и в нужном месте. Транспортное средство опечатывается и уезжает на торги в счет долгов людей, которые не могли добиться справедливости.
Наш герой недоумевает, как так произошло, машину добровольно отдавать, естественно, он не хочет, ведет себя очень ярко и с эмоциями, фейерверками, а это наше самое любимое. Это лучшая похвала. Должник доволен, клиент доволен, а уж мы вообще счастливы. Приятно.
У вас много знаний и, кажется, вы можете все. Это пугает. Откуда такой опыт? Где и как этому можно научиться?
Тут дело не в «научится». Тут нечто большее. Скорее, это результат квинтэссенции образования, жизненных ситуаций, проблем, с которыми пришлось столкнутся, а также окружающие люди и их опыт, плюс логический склад ума, изобретательность и упрямство. Это все, скорее, стиль жизни. Разве ему где-то можно научится?
Наш сайт называется «Страсти», а что для вас страсть?
Страсть - это делать то, что тебе приносит моральное удовлетворение. Только тогда работа перестает быть работой, когда она становится страстью. Страсть заставляет нас становиться лучше. Это чувство невозможно купить. Оно либо есть, либо его нет. Страсть – это секрет успеха.
За помощь в подготовке материала благодарим детективное агентство «Секретное дело» в Москве.